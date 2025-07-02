РИНДЕРКНЕХ: «Я обыграл третью ракетку мира. Большего и не пожелаешь»

Французский теннисист Артур Риндеркнех, переиграв третью ракетку мира Александра Зверева в первом раунде Уимблдона 2025, не стал скрывать своей гордости за эту заслуженную победу на легендарном Центральном корте Лондона.

– Что для вашей карьеры значит эта победа над Александром Зверевым в пяти сетах, да еще и на Центральном корте Уимблдона?

– Результат сам за себя говорит. Эта победа – результат многих лет труда, веры, упорства в этом спорте. Она навсегда останется у меня в резюме – я обыграл третью ракетку мира на Центральном корте Уимблдона. Много большего и не пожелаешь. Но главное – это подтверждение того, что я на такое способен. Раньше я часто создавал проблемы игрокам такого уровня, но ни разу не уходил с корта победителем. А теперь это случилось. Это доказывает, что я действительно способен на подобное.

– Чем помог вам опыт предыдущих матчей против сильных соперников?

– Я знал, что способен на это. Я знал, что Зверев – очень стабильный игрок, но при этом он не из тех, кто будет агрессивно идти в корт. Его мячи летят быстро и глубоко, но он не оказывает сильного давления. Я понимал, что у меня будут шансы сыграть агрессивно. И если удастся хорошо реализовать их – у меня появится шанс выиграть, что в итоге и произошло.

– Что вам дает сотрудничество с Лукой Пуйем, которое началось с начала травяного сезона?

– Очень многое. Он – исключительный человек, теннисист, который входил в топ-10 и одерживал огромные победы. Уже одно то, что он рядом со мной и мы вместе переживаем такие моменты – это большая удача. За последние два дня мы прошли через безумный матч. Между нами была отличная координация, тактическое взаимодействие – и взглядом, и голосом. Всё это было просто великолепно. Иметь его рядом – это потрясающе, и я надеюсь, что впереди у нас будет еще много таких моментов.