Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. РИНДЕРКНЕХ: «Я обыграл третью ракетку мира. Большего и не пожелаешь»
Уимблдон
02 июля 2025, 09:30 |
452
0

РИНДЕРКНЕХ: «Я обыграл третью ракетку мира. Большего и не пожелаешь»

Французский теннисист поделился ощущениями после победы

02 июля 2025, 09:30 |
452
0
РИНДЕРКНЕХ: «Я обыграл третью ракетку мира. Большего и не пожелаешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Риндеркнех

Французский теннисист Артур Риндеркнех, переиграв третью ракетку мира Александра Зверева в первом раунде Уимблдона 2025, не стал скрывать своей гордости за эту заслуженную победу на легендарном Центральном корте Лондона.

– Что для вашей карьеры значит эта победа над Александром Зверевым в пяти сетах, да еще и на Центральном корте Уимблдона?

– Результат сам за себя говорит. Эта победа – результат многих лет труда, веры, упорства в этом спорте. Она навсегда останется у меня в резюме – я обыграл третью ракетку мира на Центральном корте Уимблдона. Много большего и не пожелаешь. Но главное – это подтверждение того, что я на такое способен. Раньше я часто создавал проблемы игрокам такого уровня, но ни разу не уходил с корта победителем. А теперь это случилось. Это доказывает, что я действительно способен на подобное.

– Чем помог вам опыт предыдущих матчей против сильных соперников?

– Я знал, что способен на это. Я знал, что Зверев – очень стабильный игрок, но при этом он не из тех, кто будет агрессивно идти в корт. Его мячи летят быстро и глубоко, но он не оказывает сильного давления. Я понимал, что у меня будут шансы сыграть агрессивно. И если удастся хорошо реализовать их – у меня появится шанс выиграть, что в итоге и произошло.

– Что вам дает сотрудничество с Лукой Пуйем, которое началось с начала травяного сезона?

– Очень многое. Он – исключительный человек, теннисист, который входил в топ-10 и одерживал огромные победы. Уже одно то, что он рядом со мной и мы вместе переживаем такие моменты – это большая удача. За последние два дня мы прошли через безумный матч. Между нами была отличная координация, тактическое взаимодействие – и взглядом, и голосом. Всё это было просто великолепно. Иметь его рядом – это потрясающе, и я надеюсь, что впереди у нас будет еще много таких моментов.

По теме:
ГАУФФ: «Мне кажется, на Уимблдоне всегда много сенсаций в первом круге»
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
Впервые Grand Slam лишился 8 игроков из топ-10 посева после первого раунда
Уимблдон-2025 Артур Риндеркнех
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Футбол | 01 июля 2025, 20:13 2
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина

Сотрудники ГБР разоблачил чиновника на взятке

Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
Футбол | 02 июля 2025, 06:15 1
Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ

В четвертьфинале клубного ЧМ-2025 немецкая команда сыграет с Реалом

Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 02.07.2025, 00:12
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
МОНФИС: «Что значит «сделать Гаэля» – я и сам не в курсе. Это уже как миф»
Теннис | 02.07.2025, 08:27
МОНФИС: «Что значит «сделать Гаэля» – я и сам не в курсе. Это уже как миф»
МОНФИС: «Что значит «сделать Гаэля» – я и сам не в курсе. Это уже как миф»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Бокс | 01.07.2025, 09:32
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Мне жаль, но ты не будешь играть в стартовом составе Реала»
01.07.2025, 22:22
Футбол
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание
30.06.2025, 16:35 3
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 2
Бокс
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем