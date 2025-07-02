ЗВЕРЕВ: «Я ложусь спать без желания вставать на следующий день»

Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев (Германия) после поражения в первом раунде Уимблдона 2025 от представителя Франции Артура Риндеркнеха рассказал на пресс-конференции о проблемах с психическим здоровьем, которые отражаются на его выступлениях.

«В целом, думаю, он (Риндеркнех) провел фантастический матч. Сомневаюсь, что он когда-либо показывал такой уровень на протяжении всей встречи. Я сыграл слишком пассивно в ряде моментов, но считал, что контролирую ход событий в пятом сете. Я проиграл подачу, ведя 40:0, и упустил свой шанс. С этого момента как будто отпустил ситуацию.

Иногда я чувствую себя очень одиноко на корте. У меня есть ментальные проблемы, я начал ощущать их после Открытого чемпионата Австралии. Я пытаюсь найти выход, но снова и снова возвращаюсь в это состояние. Это не про теннис – я чувствую себя одиноким вообще в жизни, и это очень неприятно. Мне тяжело находить радость вне корта, и я чувствую себя очень, очень одиноким. Я никогда раньше такого не испытывал. Моя проблема сейчас – не теннис, а поиск чего-то внутри себя.

Буду ли я обращаться за помощью? Возможно, да. Впервые в жизни я, вероятно, действительно в ней нуждаюсь. Я проходил через многое как в личной, так и в профессиональной жизни, но никогда не чувствовал такой пустоты, как сейчас. Я утратил радость от всего, что делаю.

Даже когда я побеждаю, я не ощущаю счастья или мотивации продолжать. Я ложусь спать без желания вставать на следующий день. Думаю, многие люди, независимо от профессии, в какой-то момент ощущали нечто подобное. У спортсмена элитного уровня это особенно ярко сказывается на выступлениях», – заключил Зверев, добавив, что дал себе месяц, чтобы попытаться разобраться в происходящем и найти решение до старта турнира в Канаде.