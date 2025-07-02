Капитан «Полесья» высказался о перспективах команды в Лиге конференций

Через три недели, а точнее, 24 июля «Полесье» возьмет старт во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Команда Руслана Ротаня на этой стадии турнира встретится с победителем пары «Санта-Колома» (Андорра) – «Борац» (Босния и Герцеговина).

О перспективах «Полесья» в этом турнире в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал капитан житомирян Руслан Бабенко.

– Относительно «Санта-Коломы» из Андорры мне сложно сейчас что-то сказать, а вот боснийский «Борац» – это серьезный опонент, – сказал Бабенко. – Достаточно сказать, что эта команда в прошлом розыгрыше этого турнира добралась до 1/8 финала. А это говорит о многом.

Меня порой поражает, когда говорят, что «Полесье» должно без проблем выходить в групповой раунд соревнований. Опыт, это важный фактор, которого нам не хватает. Но при этом команда сделает все, чтобы пройти как можно дальше в этом турнире.

Напомним, что в прошлом сезоне «Полесье» вылетело во втором квалификационном раунде Лиги конференций, уступив по сумме двух матче словенской «Олимпии» (1:4).