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  4. «Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 09:13 |
1408
2

«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером

Полузащитник «Полесья» Руслан Бабенко дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

02 июля 2025, 09:13 |
1408
2
«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером
ФК Полесье. Руслан Бабенко

У «Полесья» набирает обороты австрийский сбор, во время которого подопечные Руслана Ротаня уже успели провести спарринг против словацкого «Слована». О теперешних буднях команды сайт Sport.ua поговорил с капитаном житомирян Русланом Бабенко.

– Руслан, как проходят сборы под руководством нового тренера?
– Все классно. Все очень интересно. В какой-то мере Руслан петрович меня поразил. Мне через неделю исполнится 33 года, а некоторые ситуации раньше я не понимал, почему так, а не так. Узнаю много нового, учусь. В общем, получаю удовольствие от процесса.

– Вы уже успели провести на сборах дебютный спарринг. Было тяжело в первом матче после отпуска?
– Мы противостояли очень достойному сопернику. Старались играть в тот футбол, о котором нас просил главный тренер. Конечно, не все получалось, но важно, что наставник сказал, что мы движемся в правильном направлении.

– В составе словацкого «Слована» выступает украинский нападающий Николай Кухаревич. Он доставлял вам проблемы?
– Там, кроме Кухаревича, достаточно опытных футболистов. Это и Владимир Вайс, и Роберт Мак, у которых за плечами очень много матчей за свою национальную сборную. Могу отметить неплохого армянского вингера Тиграна Барсегяна. Игра была на качество, а не на какую-то беготню. Было интересно, несмотря на то, что мы действовали под нагрузками. У нас много новых требований и их нужно быстрее освоить.

– Видел, что в тренировочном процессе «Полесья» сейчас участвует весь тренерский штаб команды. Так в твоей практике было всегда?
– Вы хорошо заметили. С первой тренировки все работают, как единый механизм. Если кто-то из футболистов не уловил какую-то деталь, все подсказывают, поправляют, поддерживают. На занятиях классная атмосфера, поэтому хочется отдаваться по максимуму. Повторюсь, для себя я узнаю очень много нового. Нужно не только работать с мячом, но и много бегать, все проходит интенсивно, по футбольному. Но при этом необходимо много думать. Есть ситуации, в которых я еще никогда не оказывался, и это очень интересно.

– За свою карьеру ты сменил много клубов. Нынешний процесс для тебя в диковинку?
– Я, кстати, над этим задумывался. Это 100% один из лучших тренировочных процессов в моей карьере. Но еще было интересно в Польше, когда я выступал за «Ракув», а командой руководил Марек Папшун. У нас была новая схема, с двумя «шестерками» и двумя «десятками». Мы так же очень много времени уделяли тактике. Это для меня был колоссальный опыт.

– В прошлом чемпионате «Полесье» заняло четвертое место. Это выступление можно назвать удачным?
– Так как складывался для нас сезон, и мы вышли в еврокубки, то это был удовлетворительный результат. Но это касается именно результата, но не самой игры.

– Сейчас уже известно, какая будет цель стоять перед командой?
– Чем выше, тем лучше.

– Прежде чем начать в чемпионате, «Полесью» нужно стартовать в еврокубках. Что-то можешь сказать о будущих соперниках?
– Относительно «Санта-Коломы» из Андорры мне сложно сейчас что-то сказать, а вот боснийский «Борац» – это серьезный оппонент. Достаточно сказать, что эта команда в прошлом розыгрыше этого турнира добралась до 1/8 финала. А это говорит о многом.

Меня порой поражает, когда говорят, что «Полесье» должно без проблем выходить в групповой раунд соревнований. Опыт, это важный фактор, которого нам не хватает. Но при этом команда сделает все, чтобы пройти как можно дальше в этом турнире.

– В Лиге Конференций от руководства клуба есть какие-то требования?
– Пока что на эту тему никто не говорил. Сейчас у нас продолжается тренировочный процесс под руководством нового главного тренера. Мы стараемся как можно быстрее адаптироваться к требованиям наставника, а дальше будет видно.

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Руслан Бабенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Лига конференций Борац Баня-Лука Санта-Колома Николай Кухаревич Слован Братислава Ракув Ченстохова статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
От чесно вам скажу - ніколи не вважав Ротаня якимось супер тренером. Однак останнім часом читаю інтерв'ю різних гравців Полісся - про нього усі без винятку відгукуються мало не як про Негельсманна, чи Луіса Енріке, чи Гвардіолу. Тому мені дуже цікаво буде подивитися на Полісся в наступному сезоні, адже у них є усе для успішного виступу в УПЛ (як мінімум не гірше Олександрії) та єврокубках (з огляду на який це турнір то мінімум груповий етап): Суперумови (Ротань каже що таких ніхто в УПЛ не має), Супертренер (усі гравці як один по це кажуть), Супервласник (який живе футболом і не шкодує бабла), доволі пристойний склад....
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Деда Крутой
Хорошая команда, капитан Бабей, тренер Ротай.
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