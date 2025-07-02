«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером

У «Полесья» набирает обороты австрийский сбор, во время которого подопечные Руслана Ротаня уже успели провести спарринг против словацкого «Слована». О теперешних буднях команды сайт Sport.ua поговорил с капитаном житомирян Русланом Бабенко.

– Руслан, как проходят сборы под руководством нового тренера?

– Все классно. Все очень интересно. В какой-то мере Руслан петрович меня поразил. Мне через неделю исполнится 33 года, а некоторые ситуации раньше я не понимал, почему так, а не так. Узнаю много нового, учусь. В общем, получаю удовольствие от процесса.

– Вы уже успели провести на сборах дебютный спарринг. Было тяжело в первом матче после отпуска?

– Мы противостояли очень достойному сопернику. Старались играть в тот футбол, о котором нас просил главный тренер. Конечно, не все получалось, но важно, что наставник сказал, что мы движемся в правильном направлении.

– В составе словацкого «Слована» выступает украинский нападающий Николай Кухаревич. Он доставлял вам проблемы?

– Там, кроме Кухаревича, достаточно опытных футболистов. Это и Владимир Вайс, и Роберт Мак, у которых за плечами очень много матчей за свою национальную сборную. Могу отметить неплохого армянского вингера Тиграна Барсегяна. Игра была на качество, а не на какую-то беготню. Было интересно, несмотря на то, что мы действовали под нагрузками. У нас много новых требований и их нужно быстрее освоить.

– Видел, что в тренировочном процессе «Полесья» сейчас участвует весь тренерский штаб команды. Так в твоей практике было всегда?

– Вы хорошо заметили. С первой тренировки все работают, как единый механизм. Если кто-то из футболистов не уловил какую-то деталь, все подсказывают, поправляют, поддерживают. На занятиях классная атмосфера, поэтому хочется отдаваться по максимуму. Повторюсь, для себя я узнаю очень много нового. Нужно не только работать с мячом, но и много бегать, все проходит интенсивно, по футбольному. Но при этом необходимо много думать. Есть ситуации, в которых я еще никогда не оказывался, и это очень интересно.

– За свою карьеру ты сменил много клубов. Нынешний процесс для тебя в диковинку?

– Я, кстати, над этим задумывался. Это 100% один из лучших тренировочных процессов в моей карьере. Но еще было интересно в Польше, когда я выступал за «Ракув», а командой руководил Марек Папшун. У нас была новая схема, с двумя «шестерками» и двумя «десятками». Мы так же очень много времени уделяли тактике. Это для меня был колоссальный опыт.

– В прошлом чемпионате «Полесье» заняло четвертое место. Это выступление можно назвать удачным?

– Так как складывался для нас сезон, и мы вышли в еврокубки, то это был удовлетворительный результат. Но это касается именно результата, но не самой игры.

– Сейчас уже известно, какая будет цель стоять перед командой?

– Чем выше, тем лучше.

– Прежде чем начать в чемпионате, «Полесью» нужно стартовать в еврокубках. Что-то можешь сказать о будущих соперниках?

– Относительно «Санта-Коломы» из Андорры мне сложно сейчас что-то сказать, а вот боснийский «Борац» – это серьезный оппонент. Достаточно сказать, что эта команда в прошлом розыгрыше этого турнира добралась до 1/8 финала. А это говорит о многом.

Меня порой поражает, когда говорят, что «Полесье» должно без проблем выходить в групповой раунд соревнований. Опыт, это важный фактор, которого нам не хватает. Но при этом команда сделает все, чтобы пройти как можно дальше в этом турнире.

– В Лиге Конференций от руководства клуба есть какие-то требования?

– Пока что на эту тему никто не говорил. Сейчас у нас продолжается тренировочный процесс под руководством нового главного тренера. Мы стараемся как можно быстрее адаптироваться к требованиям наставника, а дальше будет видно.