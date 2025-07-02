УМБЕР: «Мы выдали хорошую зарубу. Браво ему. Он сделал Гаэля, как говорят»

Вторая пакетка Франции Уго Умбер, получивший 18-й номер посева на Уимблдоне 2025, после поражения от своего соотечественника Гаэля Монфиса, отдал должное победителю.

– Вы чувствовали, что этот матч может быть опасным…

– Это была отличная битва. Он невероятно хорошо подавал в четвертом и пятом сетах, а у меня сложилось ощущение, что мне немного не хватило сил. При счете 3:2 в пятом сете я почувствовал себя немного лучше, все решалось на тоненького.

Мы выдали хорошую зарубу. Браво ему. Он «сделал Гаэля», как говорят. Но все равно тяжело проигрывать в первом раунде.

– В конце вы тепло обнялись…

– Несмотря на поражение, я получил удовольствие от этого момента. Играть против Гаэля, в пяти сетах… Мне очень понравился настрой, с которым мы оба вышли на корт. Объятие было, чтобы сказать ему «браво». Мы играли друг с другом много раз. Это один из соперников, с кем я встречался чаще всего.

Он всегда был доброжелателен по отношению ко мне с самого детства. Я вырос, наблюдая за его игрой. Пережить такой матч с ним – для меня большое счастье. Надо принять, что он сегодня был сильнее.

– В какой момент все изменилось?

– В конце третьего сета мне показалось, что я начинаю доминировать, он немного сбавил. Все решалось в концовке четвертого сета, у меня были мячи, чтобы повести 6:5. Но он все лучше и лучше подавал – до самого конца. Уверенно.