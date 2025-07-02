МОНФИС: «Что значит «сделать Гаэля» – я и сам не в курсе. Это уже как миф»

Французский теннисист Гаэль Монфис, победив в первом раунде Уимблдона 2025 своего соотечественника Уго Умбера в пятисетовом матче, длившемся почти четыре часа, вновь доказал, что все еще остается невероятным бойцом и неординарным игроком – даже на траве, которая никогда не была его любимым покрытием.

– Для игрока, который не особенно любит траву, это хорошее достижение?

– Нет-нет! Я же говорил, что сейчас начал получать удовольствие от травы, но это не значит, что я показываю выдающиеся результаты на этом покрытии. Я рад, что сумел выиграть этот матч. Это хорошая победа, она придает уверенности. Мне в каких-то моментах просто повезло. Но это и результат небольшой уверенности, которую я набрал с начала сезона. Это сыграло роль в отдельных эпизодах. В целом я доволен.

– До этого самым возрастным французом, проходившим круг на Уимблдоне, был Стефан Робер. Теперь вы его обошли?

– А, Стеф! (улыбается) Сейчас у меня ощущение, что как только я выигрываю матч, то обязательно бью какой-то его рекорд (улыбается)! Пока что беру все, что идет.

– Но вы по-прежнему остаетесь конкурентоспособным?

– Я много работаю. Это нелегко, потому что приходится постоянно бросать себе вызов, задаваться вопросом: зачем я все это делаю? Победа вроде этой приносит удовлетворение. Пусть это только первый круг, но в моей ситуации – это уже многое значит. Постараюсь зацепить еще один-два матча, если получится.

– Уго Умбер сказал, что вы снова «сделали Гаэля». Что вообще значит «сделать Гаэля»?

– На самом деле, я и сам не знаю. Но мне приятно, потому что это уже как миф. А миф – это круто (улыбается). Я не знаю, что у них там в голове. Но я точно знаю, что мне это дается с трудом, и я хочу побеждать. Я – максимально соревновательный парень. Побеждать, бросать вызов молодым – внутренне меня это заводит. Что значит «сделать Гаэля» – я и сам не в курсе, но если они продолжают думать, что я способен на это, – это здорово.