Перес предложил деньги звезде Реала, чтобы он ушел из клуба
В Мадриде намерены избавиться от Давида Алабы
Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может покинуть клуб уже этим летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес предложил 33-летнемку футболисту половину от его годовой зарплаты, что составляет 10 миллионов евро, для того, чтобы игрок покинул клуб этим летом и искал себе новый клуб в Европе или в Саудовской Аравии, где им интересовались ранее.
В Мадриде не верят в то, что Давид наберет игровую форму. главный тренер команды Хаби Алонсо не рассчитывает на игрока.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» повторил клубный рекорд в матче против «Ювентуса».
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