Перес предложил деньги звезде Реала, чтобы он ушел из клуба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может покинуть клуб уже этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес предложил 33-летнемку футболисту половину от его годовой зарплаты, что составляет 10 миллионов евро, для того, чтобы игрок покинул клуб этим летом и искал себе новый клуб в Европе или в Саудовской Аравии, где им интересовались ранее.

В Мадриде не верят в то, что Давид наберет игровую форму. главный тренер команды Хаби Алонсо не рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» повторил клубный рекорд в матче против «Ювентуса».