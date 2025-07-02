Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес предложил деньги звезде Реала, чтобы он ушел из клуба
Испания
02 июля 2025, 09:49 |
1303
1

Перес предложил деньги звезде Реала, чтобы он ушел из клуба

В Мадриде намерены избавиться от Давида Алабы

02 июля 2025, 09:49 |
1303
1
Перес предложил деньги звезде Реала, чтобы он ушел из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может покинуть клуб уже этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес предложил 33-летнемку футболисту половину от его годовой зарплаты, что составляет 10 миллионов евро, для того, чтобы игрок покинул клуб этим летом и искал себе новый клуб в Европе или в Саудовской Аравии, где им интересовались ранее.

В Мадриде не верят в то, что Давид наберет игровую форму. главный тренер команды Хаби Алонсо не рассчитывает на игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» повторил клубный рекорд в матче против «Ювентуса».

По теме:
Сенсационный клуб АПЛ намерен забрать у Трабзонспора украинского футболиста
Бразильский игрок вернулся в родной клуб Imperial
ОФИЦИАЛЬНО. Оливье Жиру стал игроком Лилля
Флорентино Перес Давид Алаба чемпионат Саудовской Аравии по футболу Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02 июля 2025, 07:44 1
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»

Хьюи Фьюри считает, что Александр завершит карьеру

«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером
Футбол | 02 июля 2025, 09:13 0
«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером
«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером

Полузащитник «Полесья» Руслан Бабенко дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Футбол | 01.07.2025, 09:46
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
Футбол | 02.07.2025, 06:15
Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
Дубль Гирасси. Боруссия Д обыграла Монтеррей и вышла в четвертьфинал КЧМ
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Футбол | 01.07.2025, 20:13
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
треба погоджуватись, але...
Але 10 лям чистоганом - після сплати податків.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 5
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 6
Футбол
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
01.07.2025, 01:00 1
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем