Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и румынская команда Чиксереда Меркуря-Чук.

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Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии, игра пройдет на арене Sportplatz SVU Mauer/bei Amstetten.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча