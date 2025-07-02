Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
02.07.2025 18:30 - : -
Чиксереда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 07:59 | Обновлено 02 июля 2025, 08:06
115
0

Полесье – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

02 июля 2025, 07:59 | Обновлено 02 июля 2025, 08:06
115
0
Полесье – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье Житомир

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

2 июля в 18:30 встречаются Полесье Житомир и румынская команда Чиксереда Меркуря-Чук.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии, игра пройдет на арене Sportplatz SVU Mauer/bei Amstetten.

Житомирское Полесье готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против победителя пары Борац Баня-Лука – Санта-Колома.

Полесье – Чиксереда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
«Ротань меня поразил»: Бабенко – о работе с новым тренером
Спарта Прага – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч MLS
Заря Луганск – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Полесье Житомир Чиксереда Меркуря-Чук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02 июля 2025, 07:44 1
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»

Хьюи Фьюри считает, что Александр завершит карьеру

Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Теннис | 01 июля 2025, 14:47 4
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025

Джессика Пегула разгромно проиграла итальянской теннисистке Элизабетте Коччаретто

Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Футбол | 01.07.2025, 09:46
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Дебют. Степанов оформил покер в товарищеском матче за Нюрнберг
Футбол | 02.07.2025, 07:27
Дебют. Степанов оформил покер в товарищеском матче за Нюрнберг
Дебют. Степанов оформил покер в товарищеском матче за Нюрнберг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
01.07.2025, 07:38 10
Футбол
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
01.07.2025, 13:42 35
Волейбол
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 3
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 5
Футбол
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем