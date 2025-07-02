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Германия
02 июля 2025, 07:47 | Обновлено 02 июля 2025, 07:56
660
0

«Действительно тяжело». Комментарий Степанова после покера Херсбруку

Украинский форвард отличился 4 мячами в товарищеском матче

02 июля 2025, 07:47 | Обновлено 02 июля 2025, 07:56
660
0
«Действительно тяжело». Комментарий Степанова после покера Херсбруку
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов дал комментарий после матча с «Херсбруком», в котором он отличился покером:

«При такой жаре сегодня было действительно тяжело, но это часть подготовки. Мы должны много работать.

Конечно, я рад своим первым голам, но в целом я доволен игрой команды. Также было очень приятно видеть столько болельщиков на трибунах»

Эта игра стала для 17-летнего первой в составе «Нюрнберга». В команде он находится в аренде на 1 сезон, по окончанию которого он вернется назад в «Байер».

Ранее сообщалось о том, что Степанов оформил покер в товарищеском матче за «Нюрнберг».

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товарищеские матчи Нюрнберг чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Артем Степанов
Даниил Кирияка Источник
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