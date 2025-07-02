«Действительно тяжело». Комментарий Степанова после покера Херсбруку

Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов дал комментарий после матча с «Херсбруком», в котором он отличился покером:

«При такой жаре сегодня было действительно тяжело, но это часть подготовки. Мы должны много работать.

Конечно, я рад своим первым голам, но в целом я доволен игрой команды. Также было очень приятно видеть столько болельщиков на трибунах»

Эта игра стала для 17-летнего первой в составе «Нюрнберга». В команде он находится в аренде на 1 сезон, по окончанию которого он вернется назад в «Байер».

Ранее сообщалось о том, что Степанов оформил покер в товарищеском матче за «Нюрнберг».