«Действительно тяжело». Комментарий Степанова после покера Херсбруку
Украинский форвард отличился 4 мячами в товарищеском матче
Украинский нападающий «Нюрнберга» Артем Степанов дал комментарий после матча с «Херсбруком», в котором он отличился покером:
«При такой жаре сегодня было действительно тяжело, но это часть подготовки. Мы должны много работать.
Конечно, я рад своим первым голам, но в целом я доволен игрой команды. Также было очень приятно видеть столько болельщиков на трибунах»
Эта игра стала для 17-летнего первой в составе «Нюрнберга». В команде он находится в аренде на 1 сезон, по окончанию которого он вернется назад в «Байер».
Ранее сообщалось о том, что Степанов оформил покер в товарищеском матче за «Нюрнберг».
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