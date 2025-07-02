«Он был очень расстроен». Пресс-конференция Ковача после игры с Монтерреем

Хорватский тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач дал пресс-конференцию после матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Монтерреем», в котором его команда добыла победу со счетом 2:1:

«Это был лучший первый тайм, который мы когда-либо играли. Я очень доволен, мы хорошо защищались и создавали отличные моменты. Наши игроки выступили очень сильно»,

«Во втором тайме важно, что мы действительно боролись с большой решимостью и страстью. Очень сложно доминировать на протяжении всех 90 минут. Будут моменты, когда соперник будет сильнее. Это команды высокого уровня, поэтому нужно находить решения, хорошо защищаться и возвращать мяч».

«У них отличная команда с несколькими очень сильными игроками. Они быстрые и играют в стиле, очень похожем на наш», — отметил Ковач. «Мы хорошо их знаем. Новый формат турнира показывает их качество: защита пятеркой, крайне вертикальная и очень быстрая игра. Мы ожидаем чего-то похожего на то, что было в матче с «Леверкузеном», но с другими игроками».

«Он (прим. – Джоб Беллингем) не понял, что вторая желтая карточка означает дисквалификацию. Он был очень расстроен. Он молодой, как и его брат, поэтому я верю, что они в конечном итоге встретятся, возможно, в Лиге чемпионов».

5 июня в 23:00 по Киеву состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок в матче «Боруссии» Дортмунд и «Монтеррея».