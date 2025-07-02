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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 06:59 | Обновлено 02 июля 2025, 07:28
149
0

Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Боруссии Д и Монтеррея

Серу Гирасси назван лучшим футболистом поединка 1/8 финала КЧМ

02 июля 2025, 06:59 | Обновлено 02 июля 2025, 07:28
149
0
Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Боруссии Д и Монтеррея
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 дортмундская «Боруссия» обыграла мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Подопечные Нико Ковача сделали результат в первом тайме игры в Атланте, когда дубль оформил Серу Гирасси.

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На 14-й минуте Сэру Гирасси открыл счет после передачи Карима Адееми, а еще через 10 минут вновь отличился и оформил дубль — снова с паса Адееми. «Монтеррей» сократил отставание в начале второго тайма усилиями Хермана Бертераме.

Соперником немецкой команды в четвертьфинале станет мадридский «Реал», а команда Серхио Рамоса покидает турнир.

Форвард дортмундской команды Серу Гирасси назван лучшим футболистом поединка 1/8 финала КЧМ.

Клубный чемпионат мира

1/8 финала, 2 июля 2025. Атланта (США)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Монтеррей (Мексика) – 2:1

Голы: Гирасси, 14, 24 – Бертераме, 48

ФОТО. Серу Гирасси назван лучшим футболистом поединка

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Боруссия Дортмунд Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Серу Гирасси лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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