Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ТУДОР: «Отдали все силы в матче против Реала»
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 04:59 | Обновлено 02 июля 2025, 05:03
169
0

Игор ТУДОР: «Отдали все силы в матче против Реала»

Наставник Ювентуса прокомментировал поражение команды от Реала в КЧМ

02 июля 2025, 04:59 | Обновлено 02 июля 2025, 05:03
169
0
Игор ТУДОР: «Отдали все силы в матче против Реала»
ФК Ювентус. Игор Тудор

Тренер Ювентуса Игорь Тудор прокомментировал поражение команды от Реала (0:1) в матче 1/8 финала КЧМ-2025:

«Я должен поблагодарить ребят, которые придерживались игрового плана и отдали все силы, несмотря на сложные условия. Мне также пришлось управлять нагрузкой, чтобы избежать травм. Мы отдали всё, что могли, и такие матчи очень полезны для нас. Теперь хорошо отдохнём, чтобы свежими начать новый сезон. Сегодняшний матч имел значительно большее значение, чем игра против Манчестер Сити, и ребята подошли к нему правильно – умели терпеть и одновременно создавали неплохие моменты».

Дамьен Комолли (спортивный директор Ювентуса):

«Есть разочарование, потому что мы надеялись пройти дальше и имели для этого качество, но этот турнир стал ценной дорогой роста и обучения. У команды уже есть крепкая основа. Ребята должны осознать, насколько они сильны, и что они способны достигать успехов. В этом трансферном окне мы, конечно, хотим усилить состав, но стартуем с уже сильной группы. Сейчас не время говорить об отдельных игроках, а только о команде. Мы должны пережить разочарование и сосредоточиться на следующем сезоне с одержимостью становиться лучше каждый день».

Кенан Йылдыз (хавбек Ювентуса):

«Мы хорошо подготовились к этому матчу и хорошо сыграли. Мы проиграли очень сильной команде, одному из фаворитов, хотя тут много классных соперников».

Андреа Камбьязо (защитник Ювентуса):

«Есть определённое разочарование, потому что мы могли лучше воспользоваться шансами, которые имели, хотя в целом сыграли хорошо. Сегодня мы были очень сосредоточены – и это отличало нас от игры против Манчестер Сити. Этот турнир стал отличным опытом, теперь надо восстановиться перед началом сезона».

Мануэль Локателли (хавбек Ювентуса):

«Мы отдали все силы в матче против очень сильной команды. Позитив – в командном духе. Мы показали сегодня хорошие вещи. Ювентус не должен радоваться вылету, но мы имеем чёткое понимание, что оставались в игре до конца. Сезон был долгим и напряжённым. Мы надеялись, что он продлится ещё немного, но теперь можем перезагрузиться и набраться сил для следующего».

По теме:
Боруссия Дортмунд – Монтеррей. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Дубль Гирасси обеспечил Боруссии Д комфортный перевес над Монтерреем
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «У Реала было много моментов. Это наша заслуга»
клубный чемпионат мира по футболу Игор Тудор Ювентус Реал Мадрид Реал - Ювентус пресс-конференция Дамьен Комолли Кенан Йылдыз Андреа Камбьязо Мануэль Локателли
Николай Степанов Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01 июля 2025, 15:30 4
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

В середине июля мы узнаем имя нового триумфатора, а пока вспомним самых успешных прежних…

Боруссия Д – Монтеррей. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Футбол | 02 июля 2025, 01:29 0
Боруссия Д – Монтеррей. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
Боруссия Д – Монтеррей. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

Поединок состоится 2 июля в 04:00 по Киеву

Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Футбол | 01.07.2025, 07:32
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Футбол | 01.07.2025, 09:46
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2025, 23:04
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 2
Футбол
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
01.07.2025, 14:47 4
Теннис
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
Хаби Алонсо впервые выставил игрока Реала на трансфер. Он ему не нужен
30.06.2025, 00:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем