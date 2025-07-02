Игор ТУДОР: «Отдали все силы в матче против Реала»

Тренер Ювентуса Игорь Тудор прокомментировал поражение команды от Реала (0:1) в матче 1/8 финала КЧМ-2025:

«Я должен поблагодарить ребят, которые придерживались игрового плана и отдали все силы, несмотря на сложные условия. Мне также пришлось управлять нагрузкой, чтобы избежать травм. Мы отдали всё, что могли, и такие матчи очень полезны для нас. Теперь хорошо отдохнём, чтобы свежими начать новый сезон. Сегодняшний матч имел значительно большее значение, чем игра против Манчестер Сити, и ребята подошли к нему правильно – умели терпеть и одновременно создавали неплохие моменты».

Дамьен Комолли (спортивный директор Ювентуса):

«Есть разочарование, потому что мы надеялись пройти дальше и имели для этого качество, но этот турнир стал ценной дорогой роста и обучения. У команды уже есть крепкая основа. Ребята должны осознать, насколько они сильны, и что они способны достигать успехов. В этом трансферном окне мы, конечно, хотим усилить состав, но стартуем с уже сильной группы. Сейчас не время говорить об отдельных игроках, а только о команде. Мы должны пережить разочарование и сосредоточиться на следующем сезоне с одержимостью становиться лучше каждый день».

Кенан Йылдыз (хавбек Ювентуса):

«Мы хорошо подготовились к этому матчу и хорошо сыграли. Мы проиграли очень сильной команде, одному из фаворитов, хотя тут много классных соперников».

Андреа Камбьязо (защитник Ювентуса):

«Есть определённое разочарование, потому что мы могли лучше воспользоваться шансами, которые имели, хотя в целом сыграли хорошо. Сегодня мы были очень сосредоточены – и это отличало нас от игры против Манчестер Сити. Этот турнир стал отличным опытом, теперь надо восстановиться перед началом сезона».

Мануэль Локателли (хавбек Ювентуса):

«Мы отдали все силы в матче против очень сильной команды. Позитив – в командном духе. Мы показали сегодня хорошие вещи. Ювентус не должен радоваться вылету, но мы имеем чёткое понимание, что оставались в игре до конца. Сезон был долгим и напряжённым. Мы надеялись, что он продлится ещё немного, но теперь можем перезагрузиться и набраться сил для следующего».