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  4. Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «У Реала было много моментов. Это наша заслуга»
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 04:42 | Обновлено 02 июля 2025, 04:43
89
0

Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «У Реала было много моментов. Это наша заслуга»

Хавбек Реала прокомментировал победу команды над Ювентусом в КЧМ

02 июля 2025, 04:42 | Обновлено 02 июля 2025, 04:43
89
0
Федерико ВАЛЬВЕРДЕ: «У Реала было много моментов. Это наша заслуга»
ФК Реал Мадрид. Федерико Вальверде

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком матча против «Ювентуса» (1:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Хавбек провел почти весь матч и в очередной раз продемонстрировал невероятную физическую форму. После игры он выразил радость по поводу выхода в четвертьфинал:

«Это было очень энергозатратное противостояние против сильного соперника. У нас было немало моментов. Это наша заслуга – то, как мы отрабатывали и в атаке, и в защите. Нужно еще прогрессировать, осталось много вещей, которые нужно отточить, но это еще один шаг вперед.

Что сказал тренер в перерыве? То же самое, что всегда: контролировать мяч и, если теряем – стараться как можно быстрее его вернуть, чтобы снова атаковать. Так мы заставляем соперника тратить силы – и матч получается лучше.

Гонсало Гарсия? Он этого заслуживает. Хорошо работает. Он игрок академии, который все время сражался в тени нас всех в «Кастилье». Сейчас он получает шанс и использует его со скромностью, достоинством и гордостью за то, что представляет.

Роль капитана? Я стараюсь максимально раскрыть потенциал всех своих партнеров. Они заставляют меня чувствовать себя гораздо комфортнее в роли капитана, мне легче отдавать указания, потому что они слушают и всегда хотят лучшего для команды. Быть капитаном – это удовольствие».

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Федерико Вальверде
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
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