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  4. Фран ГАРСИЯ: «Прессинг на чужой половине – то, что хочет тренер Реала»
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 04:31 | Обновлено 02 июля 2025, 04:44
54
0

Фран ГАРСИЯ: «Прессинг на чужой половине – то, что хочет тренер Реала»

Защитник Реала прокомментировал победу команды над Ювентусом в КЧМ

02 июля 2025, 04:31 | Обновлено 02 июля 2025, 04:44
54
0
Фран ГАРСИЯ: «Прессинг на чужой половине – то, что хочет тренер Реала»
ФК Реал Мадрид. Фран Гарсия

Защитник «Реала» Фран Гарсия прокомментировал выход команды в четвертьфинал клубного чемпионата мира после победы над «Ювентусом» (1:0):

«Сегодняшний матч – это отражение того, что происходит. Команды лучше подготовлены в первом тайме, ещё не успевают устать. А во втором мы можем этим воспользоваться. Мы в очень хорошей физической форме, и это работает на нас.

Прессинг на чужой половине? Этот стиль игры мне подходит. То, чего хочет тренер, – чтобы мы возвращали мяч как можно выше на поле. Это даёт нам много возможностей продвигаться к последней трети поля соперника и создавать больше моментов. Это всегда хорошо для наших нападающих. Трент и я должны помогать, подключаться к атакам и взаимодействовать с партнёрами».

Гонсало Гарсия? Я сам проходил через то, через что проходит он – как и Асенсио когда-то. Я бы сказал ему: будь готов, готовь себя к этому. То, что он получил признание – это то, с чем его нужно поздравить. Продолжай работать. Пусть все ребята, которые сейчас с нами, и те, кто остался в Мадриде и ещё не получил своего шанса, знают – каждый из них важен. Надеюсь, мы сможем активно привлекать их».

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Фран Гарсия
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
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