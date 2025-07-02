Фран ГАРСИЯ: «Прессинг на чужой половине – то, что хочет тренер Реала»

Защитник «Реала» Фран Гарсия прокомментировал выход команды в четвертьфинал клубного чемпионата мира после победы над «Ювентусом» (1:0):

«Сегодняшний матч – это отражение того, что происходит. Команды лучше подготовлены в первом тайме, ещё не успевают устать. А во втором мы можем этим воспользоваться. Мы в очень хорошей физической форме, и это работает на нас.

Прессинг на чужой половине? Этот стиль игры мне подходит. То, чего хочет тренер, – чтобы мы возвращали мяч как можно выше на поле. Это даёт нам много возможностей продвигаться к последней трети поля соперника и создавать больше моментов. Это всегда хорошо для наших нападающих. Трент и я должны помогать, подключаться к атакам и взаимодействовать с партнёрами».

Гонсало Гарсия? Я сам проходил через то, через что проходит он – как и Асенсио когда-то. Я бы сказал ему: будь готов, готовь себя к этому. То, что он получил признание – это то, с чем его нужно поздравить. Продолжай работать. Пусть все ребята, которые сейчас с нами, и те, кто остался в Мадриде и ещё не получил своего шанса, знают – каждый из них важен. Надеюсь, мы сможем активно привлекать их».