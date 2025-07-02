Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»

Вингер «Реала» Гонсало Гарсия ударом головой забил решающий гол в матче против «Ювентуса» (1:0), что принесло «галактикос» выход в четвертьфинал клубного чемпионата мира. На его счету уже три гола и голевая передача на турнире. После игры воспитанник академии сказал:

«Покидать поле под аплодисменты – это невероятное чувство. Я испытал много эмоций и радости. Рад, что забил, но еще больше – тому, как мы сыграли как команда. Мы боролись до конца, и я счастлив, что прошли дальше.

Я увидел отличную подачу Трента с фланга, заметил, что Рюдигер не достает, и сказал себе: это мое – и бросился на мяч. Не важно – головой, коленом или чем-то еще я забил – я запомню эту радость и еще один гол в этой футболке. Я в восторге.

Выступления на КЧМ? Я очень рад этим трем голам и ассисту, но это само по себе ничего не значит. Главное – что команда показала отличную самоотдачу и работу. Сегодня это было видно, и именно это принесло нам победу и выход в четвертьфинал.

Темп игры? Мы знали, что матч будет интенсивным с самого начала. Постепенно мы прибавляли. Быстро двигали мяч, переводили его с фланга на фланг, утомляли соперника и старались как можно чаще загружать штрафную, чтобы забить еще.

Сравнение с Раулем? Это большая похвала. Для меня это очень много значит. У меня была возможность два года работать с ним как с тренером, и он многому меня научил. Сравнение с ним – это нечто невероятное».