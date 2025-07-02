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  4. Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 04:23 | Обновлено 02 июля 2025, 04:35
16
0

Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»

Вингер Реала стал автором единственного гола в матче 1/8 финала КЧМ с Юве

02 июля 2025, 04:23 | Обновлено 02 июля 2025, 04:35
16
0
Гонсало ГАРСИЯ: «Я увидел отличную передачу Трента с фланга»
ФК Реал Мадрид. Гонсало Гарсия

Вингер «Реала» Гонсало Гарсия ударом головой забил решающий гол в матче против «Ювентуса» (1:0), что принесло «галактикос» выход в четвертьфинал клубного чемпионата мира. На его счету уже три гола и голевая передача на турнире. После игры воспитанник академии сказал:

«Покидать поле под аплодисменты – это невероятное чувство. Я испытал много эмоций и радости. Рад, что забил, но еще больше – тому, как мы сыграли как команда. Мы боролись до конца, и я счастлив, что прошли дальше.

Я увидел отличную подачу Трента с фланга, заметил, что Рюдигер не достает, и сказал себе: это мое – и бросился на мяч. Не важно – головой, коленом или чем-то еще я забил – я запомню эту радость и еще один гол в этой футболке. Я в восторге.

Выступления на КЧМ? Я очень рад этим трем голам и ассисту, но это само по себе ничего не значит. Главное – что команда показала отличную самоотдачу и работу. Сегодня это было видно, и именно это принесло нам победу и выход в четвертьфинал.

Темп игры? Мы знали, что матч будет интенсивным с самого начала. Постепенно мы прибавляли. Быстро двигали мяч, переводили его с фланга на фланг, утомляли соперника и старались как можно чаще загружать штрафную, чтобы забить еще.

Сравнение с Раулем? Это большая похвала. Для меня это очень много значит. У меня была возможность два года работать с ним как с тренером, и он многому меня научил. Сравнение с ним – это нечто невероятное».

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Гонсало Гарсия Трент Александер-Арнольд
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
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