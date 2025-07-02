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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 04:17 | Обновлено 02 июля 2025, 04:20
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Тибо КУРТУА: «Было бы круто в четвертьфинале сыграть против Серхио Рамоса»

Вратарь Реала прокомментировал победу команды над Ювентусом в КЧМ

02 июля 2025, 04:17 | Обновлено 02 июля 2025, 04:20
40
0
Тибо КУРТУА: «Было бы круто в четвертьфинале сыграть против Серхио Рамоса»
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу своей команды над «Ювентусом» (1:0) в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Это был второй матч турнира, в котором бельгиец оставил свои ворота в неприкосновенности:

«Самоотдача всей команды в обороне была невероятной. Именно это и имеет значение – мы проделали отличную работу. Всегда лучше, когда не пропускаешь.

Все зависит от моментов в игре и перемещений соперника. Если каждый бегает, как сегодня или как в матче с «Зальцбургом», то забить нам очень сложно. Думаю, во втором тайме у нас было много моментов, но их вратарь сыграл очень хорошо. Хорошо, что нам удалось забить, и, думаю, мы хорошо защищались.

Соперник в 1/4 финала? Было бы круто сыграть против Серхио Рамоса. Мы знаем их меньше, чем «Боруссию», но каждый матч сложный, и нужно уважать соперников. Именно это делает турнир таким интересным.

Что можно улучшить в турнире? Есть определенные нюансы – например, даты проведения матчей. Играть сразу после Лиги наций – не лучшая идея, это не дает возможности на отдых. Нужно найти больше баланса – и тогда это будет очень хороший турнир.

Атмосфера в команде? У нас очень открытая атмосфера – каждый может сказать все, что думает. Даже 18-летний может обратиться ко мне. То, что мне 33, не значит, что мне нельзя ничего сказать.

Трент? Он уже мог сделать несколько голевых передач на этом турнире. Его предыдущий ассист в матче с «Пачукой» был отличным. На тренировках его удары – это нечто невероятное, стандарты и угловые – на другом уровне. Не думаю, что видел у кого-то такое качество удара и подачи. Для вратаря он иногда просто кошмар – постоянно заставляет быть начеку и выкладываться, чтобы спасать. Он заставляет нас прогрессировать.

Прогресс команды? Думаю, мы продолжаем прибавлять. Смотрим много видео, стараемся совершенствоваться, и каждый матч дается нам легче. Это правильный путь, и, надеюсь, мы дойдем до финала».

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Тибо Куртуа Серхио Рамос
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
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