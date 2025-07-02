Уйти из Ромы. Первый тренер конкурента Довбика дал совет экс-подопечному
Эльдо Шомуродов может перейти в Истанбул Башакшехир, Ренн или Кремонезе
Игрок из Узбекистана Эльдор Шомуродов, конкурент украинца Артема Довбика в линии нападения, может покинуть «Рому».
Им интересуются турецкий «Истанбул Башакшехир», французский «Ренн» и итальянский «Кремонезе».
Первый тренер Шомуродова в академии «Машал» Отажон Авезов прокомментировал ситуацию:
«Знаю, что к нему есть интерес из Турции, Франции и самой Италии. По моему личному мнению, Эльдору сейчас лучше уйти из «Ромы».
Почему? Потому что в клуб пришел новый тренер, и теперь Шомуродов должен снова доказывать, что достоин места в основном составе. Вспомните прошлый сезон – в первом круге он почти не выходил на поле, ему не давали шансов. Зимой он даже был близок к аренде в другой клуб.
В январе пришел Раньери, дал ему шанс, и Эльдор забил несколько голов подряд, доказал, что заслуживает место в основе. Его даже признали игроком месяца. Если он останется в «Роме», все это может повториться. А следующим летом нас ждет чемпионат мира. Эльдор – капитан сборной Узбекистана, и чтобы поехать на мундиаль в хорошей форме, он должен играть в основе своего клуба.
Поэтому, на мой взгляд, лучше, чтобы он перешел в турецкий клуб. «Башакшехир» недавно продал Кшиштофа Пентека в Катар за хорошие деньги. Насколько мне известно, клуб хочет пригласить Шомуродова именно на его место. Когда я разговаривал с Эльдором, он тоже сказал, что вариант с Турцией для него приоритетнее.
Предложения из Италии и Франции? Переход во Францию – это новая страна, новая среда. Я думаю, он уже устал выступать за середняков или аутсайдеров в Италии. Например, «Кремонезе» только что вышел в Серию А. Там команду, скорее всего, будут строить с нуля, а это значит, что полгода игрокам нужно будет налаживать взаимопонимание. В аутсайдерских клубах у нападающих очень мало шансов забить. А когда нападающий не забивает – сразу попадает под шквал критики».
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