ДОВБИК: «Забил 17 мячей за Рому. Дебютный сезон в Серии A считаю хорошим»

Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик дал большое интервью, в котором рассказал о своих травмах, эмоциях и итогах сезона в Италии.

– Артем, первый вопрос – как твое здоровье? Что с травмой? Общался с врачами, что говорят? Потому что есть разные источники: одни пишут, что ты уже можешь сыграть с «Торино», другие – что ты выбыл даже на матчи сборной.

– Травма не является серьезной. Это внутренняя поверхность бедра, приводящая мышца. Но она требует определенного времени. Пять–шесть дней на восстановление – так сказали врачи. Следующий матч у нас в воскресенье, и мне сказали, что будем пробовать восстановить меня к игре с «Торино». Шансы сыграть есть. Конечно, не с первых минут, но думаю, что смогу помочь команде в таком ответственном матче. Все будет решаться в последнем туре, поэтому надо готовиться и помогать команде.

– Сейчас у вас борьба за зону Лиги чемпионов. Нужно выиграть у «Торино» и надеяться, что «Венеция» отберет очки у «Ювентуса».

– Да, «Венеции» тоже нужна только победа, чтобы остаться в Серии А. Поэтому я надеюсь, что «Ювентусу» будет нелегко. Но, конечно, не все зависит от нас. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы взять три очка, а там уже посмотрим на результат «Ювентуса».

– Если подытожить сезон в целом: было три тренера, сложная ситуация, но вы все равно боретесь за ЛЧ. Как ты оцениваешь для себя этот сезон – положительный или отрицательный?

– Конечно, было очень сложно. Я приходил к одному тренеру – делал выбор именно из-за Де Росси. У нас был очень позитивный контакт. Мы общались, он показал, как хочет, чтобы играла команда, и как он видит меня. Я понимал, что в такой футбол мне будет комфортно как нападающему. Но после четырех туров его сняли. И там внутри клуба была странная ситуация: одни говорили, что команда против Де Росси, другие – что за него. Я считаю, это было неправильное решение, потому что состав набирался под одного тренера, трансферы делались под него.

А потом пришел Юрич – с абсолютно другим стилем. Это фактически школа Гасперини. Его футбол очень специфический – как в «Аталанте», которую строили 7 лет, подбирая футболистов под этот стиль. А тут приходит Юрич, и мы физически не могли играть в такой футбол. Его требования были очень высокие, мы не могли их выполнить. Помню матч с «Фиорентиной» – там мы играли один в один по всему полю. Защитник бегает по 50–60 метров за нападающим – это без шансов. Мы тогда проиграли 1:5. И я понял – нам в этот футбол играть очень тяжело.

Потом пришел Раньери, и его задача была настроить, стабилизировать все. Мы тогда после 16 туров были на 15-м месте. Он сделал не радикальные, но важные изменения. Где-то подсказал, где-то добавил агрессивности – и команда изменилась. Мы выиграли много важных матчей. Но когда у тебя меняются три тренера за сезон – это очень тяжело. Для нападающего важно понимать, в какой футбол играет команда, и чтобы тебя использовали в твоих сильных качествах.

В целом, я считаю, как для первого сезона в Серии А – сезон получился неплохим. Это одна из самых оборонительных лиг. Здесь очень сильные тактически и физически защитники. В Испании, например, было немного легче: защитники могли где-то потерять тебя, дать больше времени. А тут с тобой играют очень плотно, почти не оставляя свободного пространства.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

– Было сложно сразу после Испании? Почувствовал эту разницу сразу?

– Когда я переходил в Италию, не думал, что будет такая большая разница. Мне казалось, что в топ-лигах защитники примерно одного уровня – мы же играли против «Барселоны», «Атлетика» Бильбао, «Атлетико» Мадрид. Но там таких защитников – один-два, а здесь – пятеро, и все «сидят» на тебе. Куда бы ты ни пошел – он за тобой, всегда на ноге, всегда рядом.

Особенно это чувствовалось, когда шли передачи с фланга. Защитника мяч не интересует – его задача просто смотреть на тебя и тебя поймать, обнять, чтобы ты не мог ни оторваться, ни прыгнуть. В таких моментах я действительно почувствовал, что очень тактически неудобные и бойцовские защитники.

– Италия всегда славилась защитниками – условно, «кусаются», «плюются», что угодно.

– Хорошо, что есть VAR – теперь такого уже почти нет. Но при стандартах тебя постоянно дергают, где-то бьют. Я после каждой игры выхожу с исцарапанным телом, все в синяках. Я, в принципе, не из тех, кто будет постоянно падать. Это моя слабость – не умею красиво упасть, чтобы, скажем, сопернику дали желтую карточку. Поэтому да – защитники здесь не столько сильнее, сколько внимательнее.

– Самый тяжелый матч в этом плане какой был? Когда вышел и понял – тебя просто избили.

– Наверное, первая игра с топ-командой – это был «Ювентус», в гостях. Там играли Бремер и Гатти. Бремер, сейчас у него травма, тогда еще был здоров – очень сильный защитник. Невысокий, но мощный, быстрый, всегда в фокусе. Они очень хорошо взаимодействовали. Я просто между ними балансировал, а они меня передавали друг другу. Я иду вправо – сразу Гатти, влево – сразу Бремер. Они постоянно контролировали меня. Я даже слышал, как они между собой разговаривали. Я чувствовал, что мне просто не дают никакого пространства.

– Но есть еще один аспект – это как тебе доставляют мяч. В «Роме» было трое тренеров, и каждый говорил: нужно больше доставлять мяч к Довбику, больше навесов, больше игры на него. В «Жироне» этого было гораздо больше. Да и в «Днепре-1» тоже больше было.

– «Днепр-1» – мы не берем. Тот период тяжело сравнивать: там был совсем другой футбол. Я мог опуститься ниже, обыграть кого-то, перепасоваться с Пихальонком, пойти в стеночку, отдать Гуцуляку, и у меня было много времени, чтобы оценить ситуацию и что-то придумать.

В «Жироне» мы играли очень атакующий, красивый футбол. Были вингеры – Савиньо и Виктор Цыганков – которые постоянно искали меня, давали передачи. Я знал, что за матч у меня будет 5–6 прострелов, где надо найти момент, встретиться с мячом. Здесь такого значительно меньше. Если есть одна хорошая подача – ее надо использовать, потому что другой может и не быть.

Даже статистику смотрели. Раньери говорил, что перед матчем с «Аталантой» – это лучшая команда в Италии по количеству созданных моментов для нападающих по подачам в штрафную. Соответственно и у Ретеги 25 голов за сезон – потому что команда играет в атакующий футбол. У нас же начали больше использовать меня уже ближе к концу сезона.

– Но 17 забитых мячей – как для первого сезона в Италии – это круто.

– Если посмотреть на топ-нападающих Серии А: Лаутаро – 12 голов, Лукаку – 13. У меня – 12 в лиге, всего – 17. Я не считаю сезон провальным. Конечно, после «Жироны» люди ждали повторения того уровня. Но ожидания – это их ожидания. Я стараюсь цепляться за каждый момент, за каждый пенальти, за каждый полумомент, потому что понимаю: если не забью – могу больше такого момента не получить.

Это все часть адаптации. Ты должен пройти этот этап, почувствовать лигу, атмосферу. Стадион другой, 70 тысяч болельщиков каждую игру – это тоже давление. Есть давление со стороны прессы, болельщиков – здесь все по-другому. Но я считаю, что сезон был хороший. Не три, не четыре гола – я забил 12 в лиге, всего 17. И еще один матч с «Торино» впереди. Надеюсь, будет больше.

– Не жалеешь о трансфере в «Рому»? Ведь были другие варианты: «Атлетико», Саудовская Аравия.

– Нет, я не жалею ни в коем случае, потому что я осознанно выбрал этот вариант. На тот момент я видел, какая ситуация в «Жироне». Мне многие говорили: «Оставайся в «Жироне», Лига чемпионов». Но если в стартовом составе нет пятерых игроков, если уходят из команды: Савиньо, который сделал мне шесть голевых передач, Янкто, который сделал пять – это уже 11 голов. Поэтому у тебя уже есть сомнения: оставаться тебе или не оставаться.

Я видел, что после такого сезона – понятно, нужно идти. Мне все-таки не 20 лет, не 21. Я понимал, что мне нужно делать следующий шаг. Были переговоры с «Атлетико», которые сорвались. Сорвались, я думаю, больше из-за спортивного директора. Где-то кто-то в клубе очень сильно не хотел меня видеть. Я думаю, так. Где-то были какие-то… Наверное, кто-то хотел, кто-то не хотел. И вот так я видел, что ситуация где-то остановилась на месте.

Был «Вест Хэм», тренер Лопетеги звонил мне – хотел видеть меня в команде тоже. Был вариант поехать в Саудовскую Аравию тоже. Кто-то говорит, что я пошел в «Рому» за деньгами… Ну, был вариант Саудовской Аравии, которые давали зарплату намного больше, чем все вместе, например, эти клубы. Не буду говорить клуб, да? Но вариант был. Но я понимал, что мне нужно ехать в Европу. Вот это три варианта: «Атлетико», «Вест Хэм» и «Рома» – которые у меня были.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

– А почему не захотел в АПЛ? Сейчас в АПЛ очень много украинцев.

– Ну, скажу так, что Де Росси был более убедительным. И этот фактор сыграл большую роль. Это был мой выбор, более такой… Интуиция подсказывала мне, что нужно делать именно такой выбор. У нас был более теплый разговор, можно так сказать. Но «Вест Хэм» тоже был очень интересным вариантом. Я много думал и над этим вариантом. Но ни о чем не жалею.

Я думаю, что сейчас, после такого сезона, который мы немного развернули в лучшую сторону – для нас, для «Ромы» – мы сейчас в шаге от Лиги чемпионов. Поэтому есть шансы попасть в Лигу чемпионов. И, в принципе, сезон показывает, статистика – хорошая. Для меня, если учитывать, что это первый сезон в самой оборонительной лиге мира.

– Это очень позитивный сезон. За тобой следят клубы, чтобы ты перешел в команду даже выше, чем «Рома». Есть информация об интересе от «Интера» и других клубов. Как ты сам видишь свое будущее? Останешься в «Роме» в следующем сезоне или будешь рассматривать варианты? Есть шанс, что сменишь клуб?

– Я не смотрю так далеко вперед. Сейчас у нас меняется тренер. Если новый наставник даст мне понять, что я ему нужен, что я буду важной частью команды – я останусь. У меня контракт еще на 5 лет, и в целом меня здесь все устраивает: стадион, фанаты, поддержка. Если же тренер скажет, что ему нужен кто-то другой – тогда, возможно, придется искать новую команду. Сейчас рассматривается много кандидатур на пост главного тренера, посмотрим, кто это будет, и уже после этого будем принимать решение.

– А как тебе работалось с Клаудио Раньери? Многие помнят его по «Лестеру» – это одна из самых больших сенсаций в истории АПЛ. Как он себя показал в «Роме»? Какой он в работе?

– У него очень большой опыт, он умный и уделяет много внимания деталям. Например, перед матчем с «Миланом» он показал нам видео момента из матча «Ювентус» – «Лацио», где Кастельянос спровоцировал защитника, и тот получил красную. Такая же ситуация случилась у нас, когда Хименес ударил Манчини – и тоже было удаление, и это перевернуло игру. Он обращает внимание на такие вещи, показывает их нам, и это действительно помогает. Да, может быть, не так много новой тактики или каких-то новинок, но это дает результат. 19 матчей без поражений в Серии А – он действительно перевернул этот сезон для нас и для клуба.

– Про нового тренера много слухов. Может, ты знаешь больше? Кто-то из кандидатов тебе известен?

– Честно – не знаю. То же самое, что и все: вижу новости, слухи. Но ничего конкретного сказать не могу. Все очень закрыто, держится в секрете.

– Про сборную. Многие ждут, что ты станешь ее лидером. Особенно после дисквалификации Мудрика. Как ты сам это ощущаешь? Как тебе процесс построения команды Сергеем Ребровым?

– Для меня сейчас лидер один – Андрей Николаевич Ярмоленко. Он ведет за собой и в раздевалке, и на поле. Пока он в команде – я не вижу, кто еще может взять на себя эту роль настолько мощно. Возможно, со временем появится кто-то еще, с опытом. Что касается игры – хочется более атакующего футбола. Нападающим важно иметь больше моментов, а сейчас с этим непросто. Все сборные умеют играть, и легко не бывает. Где-то нам не хватает агрессии, где-то контроля мяча, но, возможно, это еще из-за молодости команды – не хватает баланса. Ребров? Не могу ничего комментировать (смеется). Если хочешь попасть в сборную – лучше и не комментировать.

На самом деле у меня есть небольшое повреждение. Я хотел его вылечить. И уже объявили, что меня не будет в заявке сборной на турнир в Канаде. Травма не связана с приводящими мышцами, я ее еще в матче с Грузией получил, она меня немного беспокоит. Так что сейчас хочу полностью ее залечить, чтобы подойти в боевой форме к следующему сезону и квалификации на чемпионат мира. Требуется ли операция? Нет, ничего серьезного. Просто надо немного почистить что-то.

Интервью: YouTube-канал Игоря Цыганыка

Текстовая расшифровка: Sport.ua