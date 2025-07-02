Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ

2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей сыграют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

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Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).

Знаменитый защитник Серхио Рамос выведет партнеров по Монтеррею на матч с капитанской повязкой.

Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ