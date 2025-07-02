Клубный чемпионат мира02 июля 2025, 03:30 | Обновлено 02 июля 2025, 03:43
58
0
Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ
2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
02 июля 2025, 03:30 | Обновлено 02 июля 2025, 03:43
58
0
2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей сыграют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).
Знаменитый защитник Серхио Рамос выведет партнеров по Монтеррею на матч с капитанской повязкой.
Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2025, 00:30 3
Португалец недавно подписал с клубом новый контракт
Футбол | 01 июля 2025, 07:38 10
Украинец рассказал, что остается
Футбол | 01.07.2025, 21:46
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Футбол | 01.07.2025, 07:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2025, 15:30 4
30.06.2025, 08:34 2
Футбол
01.07.2025, 00:25 2
30.06.2025, 19:12 2
30.06.2025, 04:42 2
30.06.2025, 21:03 11
30.06.2025, 00:59