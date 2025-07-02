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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 03:30 | Обновлено 02 июля 2025, 03:43
58
0

Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ

2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

02 июля 2025, 03:30 | Обновлено 02 июля 2025, 03:43
58
0
Сыграет ли Серхио Рамос? Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ
Коллаж Sport.ua

2 июля в 04:00 пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Немецкая Боруссия Дортмунд и мексиканский Монтеррей сыграют на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в четвертьфинал на мадридский Реал, который переиграл итальянский Ювентус (1:0).

Знаменитый защитник Серхио Рамос выведет партнеров по Монтеррею на матч с капитанской повязкой.

Боруссия Д и Монтеррей назвали составы на матч КЧМ

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Боруссия Дортмунд Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы Серхио Рамос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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