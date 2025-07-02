С локомотива сняли санкции, наложенные за долг перед клубом Мариуполь

Клуб «локомотив» из рф снова имеет право регистрировать новых игроков. ФИФА сняла трансферный запрет с российского клуба, который был наложен из-за долга перед украинским клубом «Мариуполь».

Причиной санкций стал отказ «локомотива» выплатить украинскому клубу 50 тысяч евро компенсации за трансфер защитника Марка Мампасси. В декабре 2021 года он переехал из «Шахтера» в рф, сменил украинское гражданство на российское, однако по регламенту ФИФА российский клуб был обязан произвести обязательный платеж за подготовку игрока.

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин ранее рассказал, что российская сторона пыталась избежать ответственности, отрицая существование украинского клуба как юридической футбольной единицы. В частности, юристы «локомотива» приводили аргументы, якобы «Мариуполь» уже не под юрисдикцией УАФ и не существует как футбольный клуб.

Несмотря на это, «Мариуполь» выиграл дело сначала в Палате по разрешению споров ФИФА, а затем и апелляцию российской стороны в Спортивном арбитражном суде (CAS). В июне 2024 года ФИФА наложила на «локомотив» трансферный бан, который действовал до погашения долга.

Судя по всему, долг перед «Мариуполем» был погашен, и ФИФА официально сняла санкции с российского клуба. Футбольный клуб «Мариуполь» прекратил участие в профессиональном футболе после полномасштабного вторжения рф, однако продолжал юридическую борьбу за свои права на международном уровне.