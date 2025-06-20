Клуб из россии получил бан из-за трансфера предателя Украины

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин сообщил, что московский «локомотив» получил трансферный бан за отказ выплатить 50 тысяч евро украинскому клубу в качестве компенсации за трансфер Марка Мампасси, который после переезда в россию в январе 2022 года сменил украинское гражданство на российское:

«Борьба продолжается! Друзья, наверное, вы видели несколько дней назад новость о том, что московский «локомотив» окончательно проиграл дело против нашего клуба по делу Марка Рене Мампасси? Добавлю немного бэкграунда, это дело тянется еще с 2022 года. Футбольные функционеры этого клуба российской премьер-лиги отказались платить обязательные по регламенту ФИФА платежи, необходимость уплаты которых возникает при трансфере молодого футболиста.

Российский футбол ничем не отличается от российской политики, где постоянная ложь, искажение фактов и цинизм высшего сорта являются прямыми инструментами влияния. Поэтому мотивация и аргументация юристов «локомотива» также была полна искаженных «фактов» – якобы «Мариуполь уже российский город, он не подпадает под юрисдикцию УАФ, футбольный клуб «Мариуполь» окончательно уничтожен и не существует как «субъект футбола». Но благодаря нашим юридическим партнерам из Германии, компании Berlin Sport Consulting, мы сначала выиграли это дело в Палате разрешения споров ФИФА, а затем «отбили» российскую апелляцию в CAS. И если кто-то считает, что россияне хотя бы когда-нибудь признают свои ошибки, то он глубоко ошибается. Поэтому вот закономерный результат 3 лет борьбы против российского искажения реальности: со вчерашнего дня московский «локомотив» получил бан на регистрацию игроков.

Также я благодарю всех наших друзей из УПЛ и УАФ за вашу поддержку. Мариуполь был, есть и будет украинским славным городом. И я верю, что наступит время, когда ФК «Мариуполь» снова появится на футбольной карте Украины!»