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Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 12:43 |
1714
0

Спортивный суд заставил российский клуб заплатить деньги украинской команде

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Локомотива» в деле Мампасси

07 июня 2025, 12:43 |
1714
0
Спортивный суд заставил российский клуб заплатить деньги украинской команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Мампасси

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского «Локомотива» – клуб должен заплатить 50 тысяч евро украинскому «Мариуполю» в качестве компенсации.

22-летний центральный защитник Марк Мампасси в январе 2022 года перебрался в российский чемпионат из донецкого «Шахтера», хотя до этого играл в аренде как раз в «Мариуполе».

Украинский клуб потребовал у россиян финансовой компенсации за то, что подготовил футболиста – с этим решением согласилась ФИФА, но «Локомотив» отказался платить деньги и даже подал апелляцию в CAS. Не помогло.

Спортивный арбитражный суд отклонил обращение московской команды и признал решение ФИФА правильным, а также заставил «Локомотив» отдать 50 тысяч евро «Мариуполю».

На данный момент Мампасси выступает в аренде за бельгийский «Кортрейк». В сезоне 2024/25 он провел 14 матчей, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость защитника составляет 700 тысяч евро.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, «Мариуполь» принял решение временно приостановить участие футбольного клуба в украинском чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мариуполь Локомотив Москва Марк Мампасси Спортивный арбитражный суд (CAS) финансы
Николай Титюк Источник: Спортивный арбитражный суд
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