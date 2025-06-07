Спортивный суд заставил российский клуб заплатить деньги украинской команде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского «Локомотива» – клуб должен заплатить 50 тысяч евро украинскому «Мариуполю» в качестве компенсации.

22-летний центральный защитник Марк Мампасси в январе 2022 года перебрался в российский чемпионат из донецкого «Шахтера», хотя до этого играл в аренде как раз в «Мариуполе».

Украинский клуб потребовал у россиян финансовой компенсации за то, что подготовил футболиста – с этим решением согласилась ФИФА, но «Локомотив» отказался платить деньги и даже подал апелляцию в CAS. Не помогло.

Спортивный арбитражный суд отклонил обращение московской команды и признал решение ФИФА правильным, а также заставил «Локомотив» отдать 50 тысяч евро «Мариуполю».

На данный момент Мампасси выступает в аренде за бельгийский «Кортрейк». В сезоне 2024/25 он провел 14 матчей, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость защитника составляет 700 тысяч евро.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, «Мариуполь» принял решение временно приостановить участие футбольного клуба в украинском чемпионате.