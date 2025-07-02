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  4. Пеп разочарован. Манчестер Сити не завоевал ни одного трофея в 2025 году
Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 01:51 | Обновлено 02 июля 2025, 02:07
59
0

Пеп разочарован. Манчестер Сити не завоевал ни одного трофея в 2025 году

Английский клуб провел довольно неудачный сезон

02 июля 2025, 01:51 | Обновлено 02 июля 2025, 02:07
59
0
Пеп разочарован. Манчестер Сити не завоевал ни одного трофея в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский клуб «Манчестер Сити» не завоевал ни одного трофея в 2025 году.

После поражения от саудовского «Аль-Хиляля» (3:4 д.в) в 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу, английский «Манчестер Сити» окончательно потерял шансы выиграть хотя бы один трофей в календарном 2025 году.

В сезоне 2024/25 команда под руководством Пепа Гвардиолы проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, выбыла на ранней стадии Кубка лиги, уступив «Тоттенхэму» (1:2), заняла третье место в Английской Премьер-лиге и проиграла мадридскому «Реалу» в плей-офф Лиги чемпионов (2:3 дома и 1:3 в гостях).

Единственным трофеем «Манчестер Сити» за последний год остается Суперкубок Англии, выигранный в августе 2024 года после победы над «Манчестер Юнайтед». Последний раз «горожане» оставались без трофеев в году в 2017 году. В последующие годы они регулярно выигрывали от одного до пяти титулов ежегодно.

Клубный чемпионат мира 2025 проходит в США, в нем играют 32 команды из 6 континентальных конфедераций. Финал турнира состоится в ночь с 13 на 14 июля на «Метлайф Стадиум» в Ист-Резерфорде.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола клубный чемпионат мира по футболу статистика Аль-Хиляль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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