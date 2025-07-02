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Клубный чемпионат мира
02 июля 2025, 01:09 | Обновлено 02 июля 2025, 01:18
68
0

Назван лучший игрок в матче Реала против Ювентуса на клубном ЧМ-2025

Лучшим футболистом поединка назван хавбек Реала Федерико Вальверде.

02 июля 2025, 01:09 | Обновлено 02 июля 2025, 01:18
68
0
Назван лучший игрок в матче Реала против Ювентуса на клубном ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Вечером 1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между испанским Реалом и итальянским Ювентусом.

Команды встретились на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс, на кону стояло место в четвертьфинале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Гонсало Гарсия на 54-й минуте после передачи Трента Александера-Арнольда.

Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Федерико Вальверде.

Благодаря этой победе (1:0) Реал Мадрид сыграет в четвертьфинале 5 июля, где соперником станет победитель матча между командами Боруссия Дортмунд и Монтеррей (игра состоится 2 июля в 04:00).

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

1 июля 2025, 22:00. Майами-Гарденс (США)

Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:0

Гол: Гонсало Гарсия, 54

Федерико Вальверде – лучший игрок матча Реала против Ювентуса

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Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Реал - Ювентус Федерико Вальверде лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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