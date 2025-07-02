Назван лучший игрок в матче Реала против Ювентуса на клубном ЧМ-2025
Лучшим футболистом поединка назван хавбек Реала Федерико Вальверде.
Вечером 1 июля состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между испанским Реалом и итальянским Ювентусом.
Команды встретились на стадионе Hard Rock в Майами-Гарденс, на кону стояло место в четвертьфинале.
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Единственный гол в матче забил Гонсало Гарсия на 54-й минуте после передачи Трента Александера-Арнольда.
Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Федерико Вальверде.
Благодаря этой победе (1:0) Реал Мадрид сыграет в четвертьфинале 5 июля, где соперником станет победитель матча между командами Боруссия Дортмунд и Монтеррей (игра состоится 2 июля в 04:00).
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
1 июля 2025, 22:00. Майами-Гарденс (США)
Реал Мадрид (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:0
Гол: Гонсало Гарсия, 54
Федерико Вальверде – лучший игрок матча Реала против Ювентуса
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