Сколько теперь побед? Статистика Ястремской против теннисисток из топ-5

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025.

Даяна одержала четвертую победу над теннисисткой из топ-5 в карьере и первую с февраля 2022 года.

Всего же 25-летняя украинка провела 14 поединков против соперниц из первой пятерки рейтинга WTA (10 поражений).

Помимо Гауфф, Даяна в сентябре 2019 года одолела на тот момент вторую ракетку Каролину Плишкову в Ухане, в феврале 2020 прошла Софию Кенин (пятая ракетка) на соревнованиях WTA 1000 в Дохе, а в феврале 2022 выбила Барбору Крейчикову (третья ракетка) на тысячнике в Дубае.

На Уимблдоне следующей соперницей Даяны из топ-5 может быть Ига Свентек (WTA 4), но аж в четвертьфинале.

Результаты Ястремской за карьеру против теннисисток из топ-5 рейтинга WTA (до матча с Коко)