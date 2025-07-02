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  4. Сколько теперь побед? Статистика Ястремской против теннисисток из топ-5
Уимблдон
02 июля 2025, 00:14 | Обновлено 02 июля 2025, 00:46
652
0

Сколько теперь побед? Статистика Ястремской против теннисисток из топ-5

1 июля Даяна одолела Коко Гауфф во втором раунде Уимблдона-2025

02 июля 2025, 00:14 | Обновлено 02 июля 2025, 00:46
652
0
Сколько теперь побед? Статистика Ястремской против теннисисток из топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025.

Даяна одержала четвертую победу над теннисисткой из топ-5 в карьере и первую с февраля 2022 года.

Всего же 25-летняя украинка провела 14 поединков против соперниц из первой пятерки рейтинга WTA (10 поражений).

Помимо Гауфф, Даяна в сентябре 2019 года одолела на тот момент вторую ракетку Каролину Плишкову в Ухане, в феврале 2020 прошла Софию Кенин (пятая ракетка) на соревнованиях WTA 1000 в Дохе, а в феврале 2022 выбила Барбору Крейчикову (третья ракетка) на тысячнике в Дубае.

На Уимблдоне следующей соперницей Даяны из топ-5 может быть Ига Свентек (WTA 4), но аж в четвертьфинале.

Результаты Ястремской за карьеру против теннисисток из топ-5 рейтинга WTA (до матча с Коко)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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