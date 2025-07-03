Арда ТУРАН: «Я хочу, чтобы ты стал игроком Шахтера»
Тренер обратился к Ирфану Джану Кахведжи
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ищет варианты усиления на трансферном рынке.
Турецкий тренер провел личный телефонный разговор с 29-летним вингером «Фенербахче» Ирфаном Джаном Кахведжи и пригласил его в донецкий клуб.
«Ирфан, я хочу с тобой работать. Если ты согласишься перейти ко мне, клуб начнет переговоры», – цитирует слова Турана источник.
Отмечается, что Ирфан еще не дал четкого ответа Арде Турану.
Ранее сообщалось, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» опорника «Фенербахче» Исмаила Юксека, которому донецкий клуб якобы был готов платить невероятную зарплату.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
1 июля Даяна одолела Коко в двух сетах на старте Уимблдона-2025
А кто лучший бомбардир-пенальтист в истории Лиги чемпионов?