Арда ТУРАН: «Я хочу, чтобы ты стал игроком Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ищет варианты усиления на трансферном рынке.

Турецкий тренер провел личный телефонный разговор с 29-летним вингером «Фенербахче» Ирфаном Джаном Кахведжи и пригласил его в донецкий клуб.

«Ирфан, я хочу с тобой работать. Если ты согласишься перейти ко мне, клуб начнет переговоры», – цитирует слова Турана источник.

Отмечается, что Ирфан еще не дал четкого ответа Арде Турану.

Ранее сообщалось, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» опорника «Фенербахче» Исмаила Юксека, которому донецкий клуб якобы был готов платить невероятную зарплату.