Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Я хочу, чтобы ты стал игроком Шахтера»
Другие новости
03 июля 2025, 00:39 | Обновлено 03 июля 2025, 00:53
604
3

Арда ТУРАН: «Я хочу, чтобы ты стал игроком Шахтера»

Тренер обратился к Ирфану Джану Кахведжи

03 июля 2025, 00:39 | Обновлено 03 июля 2025, 00:53
604
3
Арда ТУРАН: «Я хочу, чтобы ты стал игроком Шахтера»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ищет варианты усиления на трансферном рынке.

Турецкий тренер провел личный телефонный разговор с 29-летним вингером «Фенербахче» Ирфаном Джаном Кахведжи и пригласил его в донецкий клуб.

«Ирфан, я хочу с тобой работать. Если ты согласишься перейти ко мне, клуб начнет переговоры», – цитирует слова Турана источник.

Отмечается, что Ирфан еще не дал четкого ответа Арде Турану.

Ранее сообщалось, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» опорника «Фенербахче» Исмаила Юксека, которому донецкий клуб якобы был готов платить невероятную зарплату.

По теме:
Алекс Баэна стал пятым самым дорогим трансфером Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. К радости Довбика. Рома избавилась от экс-форварда Челси
Предложения есть. Клубы АПЛ, Серии А хотят подписать игрока сборной Украины
Фенербахче трансферы Шахтер Донецк Арда Туран трансферы УПЛ Ирфан Кахведжи
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской
Теннис | 02 июля 2025, 07:06 0
ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской
ВИДЕО. Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской

1 июля Даяна одолела Коко в двух сетах на старте Уимблдона-2025

УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
Футбол | 02 июля 2025, 19:12 5
УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти
УЕФА вспомнил Андрея Пятова как лучшего вратаря ЛЧ по сейву с пенальти

А кто лучший бомбардир-пенальтист в истории Лиги чемпионов?

Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Футбол | 02.07.2025, 11:55
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Он пренебрег Украиной, а после фиаско в Израиле едет в немецкую трясину
Нападающий, который пережил измену Седан с Зинченко, снова влюбился
Футбол | 03.07.2025, 00:47
Нападающий, который пережил измену Седан с Зинченко, снова влюбился
Нападающий, который пережил измену Седан с Зинченко, снова влюбился
Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну
Футбол | 02.07.2025, 12:40
Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну
Новая сделка Роналду с Аль-Насром – ошибка. Криштиану выбрал не ту страну
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NachoBarbero
Оце він зараз назапрошує в команду своїх турецьких кумів, сватів, Ірфана Джана, карлика Степана, кульгавого Петра і сивого Дмитра
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
01.07.2025, 23:32 3
Теннис
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
Легендарный футболист Реала готов вернуться в клуб
01.07.2025, 03:30
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
Украина – в лидерах Лиги наций: характер, харизма и мудрость Лосано
01.07.2025, 13:42 35
Волейбол
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
Искусственный интеллект определил победителя поединка Усик – Дюбуа 2
02.07.2025, 09:30 1
Бокс
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
Суркис узнал сумму, которую получит за трансфер Забарного в ПСЖ
01.07.2025, 01:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем