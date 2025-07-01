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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 23:34 | Обновлено 01 июля 2025, 23:42
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Два варианта в Европе. Шепелев сообщил, из каких стран получил предложения

Украинский центрхав может продолжить карьеру в Чехии или Польше

01 июля 2025, 23:34 | Обновлено 01 июля 2025, 23:42
350
0
Два варианта в Европе. Шепелев сообщил, из каких стран получил предложения
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Центральный хавбек Владимир Шепелев, который покинул Александрию, рассказал, из каких стран у него есть предложения:

«Есть ли варианты продолжения карьеры в Европе? Да. Есть два варианта в Европе, пока ждем.

Из каких стран они? Речь о клубах из Чехии и Польши. Конечно, хотелось бы поиграть в Европе, но у нас в стране война, поэтому… Есть много нюансов.

С легальным выездом за пределы Украины? Именно. Поэтому, скорее всего, продолжу карьеру в Украине, но где именно – повторюсь, пока не могу дать точный ответ. Большинство клубов уже уехали на сборы».

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Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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