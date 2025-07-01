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Испания
01 июля 2025, 23:14 |
331
0

Барселона получила предложение по полузащитнику

Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки»

01 июля 2025, 23:14 |
331
0
Барселона получила предложение по полузащитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре привлекает внимание «Мальорки», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб сделал предложение в размере 10 миллионов евро за 22-летнего футболиста. «Барселона» не намерена полностью прощаться с игроком, потому обсуждаются такие детали контракта как опция обратного выкупа.

Сам Пабло хочет поскорее определиться с новой командой и начать подготовку к предстоящему сезону.

В прошедшем сезоне Пабло Торре провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Флик попросил игрока «Барселоны» уйти ради его же блага.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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