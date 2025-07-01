Флик попросил игрока Барселоны уйти ради его же блага

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик указал нападающему на дверь.

По информации испанского портала El Nacional, немецкий тренер предупредил испанского нападающего Пау Виктора, что у него нет места в клубе. Флик советует игроку уйти, он видит в нем потенциал и считает, что ему нужна игровая практика для развития.

«Барселона» готова продать Виктора, речь даже не идет об аренде. Однако каталонцы хотят включить в сделку пункт обратного выкупа.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.