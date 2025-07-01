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  4. Флик попросил игрока Барселоны уйти ради его же блага
Испания
01 июля 2025, 19:38 |
1514
0

Флик попросил игрока Барселоны уйти ради его же блага

Наставник дал совет Пау Виктору

01 июля 2025, 19:38 |
1514
0
Флик попросил игрока Барселоны уйти ради его же блага
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик указал нападающему на дверь.

По информации испанского портала El Nacional, немецкий тренер предупредил испанского нападающего Пау Виктора, что у него нет места в клубе. Флик советует игроку уйти, он видит в нем потенциал и считает, что ему нужна игровая практика для развития.

«Барселона» готова продать Виктора, речь даже не идет об аренде. Однако каталонцы хотят включить в сделку пункт обратного выкупа.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.

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Пау Виктор Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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