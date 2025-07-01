Флик попросил игрока Барселоны уйти ради его же блага
Наставник дал совет Пау Виктору
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик указал нападающему на дверь.
По информации испанского портала El Nacional, немецкий тренер предупредил испанского нападающего Пау Виктора, что у него нет места в клубе. Флик советует игроку уйти, он видит в нем потенциал и считает, что ему нужна игровая практика для развития.
«Барселона» готова продать Виктора, речь даже не идет об аренде. Однако каталонцы хотят включить в сделку пункт обратного выкупа.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.
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