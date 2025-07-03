Флик не хочет видеть игрока в Барселоне. Но у руководства другое видение

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не хочет видеть в клубе молодого правого защитника Эктора Форта.

Флик предпочитает на правом фланге обороны Эрика Гарсию и Жуля Кунде. Руководство «Барселоны» в свою очередь видит в Форте большой потенциал, но понимает, что в команде Флика ему сейчас места нет.

«Барселона» готова расстаться с игроком этим летом, но не навсегда. «Сине-гранатовые» хотят включить в соглашение об уходе опцию обязательного возвращения из аренды или выкупа, если будет полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.