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  4. Флик не хочет видеть игрока в Барселоне. Но у руководства другое видение
Испания
03 июля 2025, 01:15 |
188
0

Флик не хочет видеть игрока в Барселоне. Но у руководства другое видение

Эктор Форт покинет клуб летом

03 июля 2025, 01:15 |
188
0
Флик не хочет видеть игрока в Барселоне. Но у руководства другое видение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не хочет видеть в клубе молодого правого защитника Эктора Форта.

Флик предпочитает на правом фланге обороны Эрика Гарсию и Жуля Кунде. Руководство «Барселоны» в свою очередь видит в Форте большой потенциал, но понимает, что в команде Флика ему сейчас места нет.

«Барселона» готова расстаться с игроком этим летом, но не навсегда. «Сине-гранатовые» хотят включить в соглашение об уходе опцию обязательного возвращения из аренды или выкупа, если будет полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Эктор Форт Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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