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  4. К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
Испания
01 июля 2025, 23:54 |
593
0

К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины

Андрей Лунин попал в шорт-лист «Фенербахче»

01 июля 2025, 23:54 |
593
0
К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. Украинец хочет больше игровой практики.

По информации турецких СМИ, украинский вратарь попал в шорт-лист «Фенербахче», который тренирует эпатажный коуч Жозе Моуриньо. Однако украинский вратарь не является приоритетом – в списке желаний турецікого клуба его опережают три вратаря.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Жозе Моуриньо Фенербахче трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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