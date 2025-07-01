К Жозе Моуриньо может переехать звездный вратарь сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин летом может сменить клубную прописку. Украинец хочет больше игровой практики.

По информации турецких СМИ, украинский вратарь попал в шорт-лист «Фенербахче», который тренирует эпатажный коуч Жозе Моуриньо. Однако украинский вратарь не является приоритетом – в списке желаний турецікого клуба его опережают три вратаря.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».