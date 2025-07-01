Начало матча Реал – Ювентус под угрозой срыва. Что произошло?
В Майами начался сильный дождь
1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).
Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.
В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».
За считанные минуты до начала матча в Майами начался сильный ливень, который может стать угрозой для начала матча. Отмечается, что поединок может быть приостановлен уже после стартового свистка.
Real Madrid bus arrives in heavy rain!— D I V I N E | RMFC (@DivineRMFC) July 1, 2025
⛈️
pic.twitter.com/SLUQ1zLHhl
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А що, не планувалося? )
А це буває якось по-іншому?😂😂
Тільки його не "призупиняють", а "закінчують" після фінального свистка
Щось у вас останнім часом дуже багато тупості в новинах...це шок просто..