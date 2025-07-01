Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начало матча Реал – Ювентус под угрозой срыва. Что произошло?
Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 21:28 | Обновлено 01 июля 2025, 22:00
1801
3

Начало матча Реал – Ювентус под угрозой срыва. Что произошло?

В Майами начался сильный дождь

01 июля 2025, 21:28 | Обновлено 01 июля 2025, 22:00
1801
3
Начало матча Реал – Ювентус под угрозой срыва. Что произошло?
Хард Рок Стедиум

1 июля состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Ювентус (Италия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Шимон Марциняк из Польши.

В четвертьфинальном турнире победитель этой пары сыграет с «Боруссией» Дортмунд или «Монтереем».

За считанные минуты до начала матча в Майами начался сильный ливень, который может стать угрозой для начала матча. Отмечается, что поединок может быть приостановлен уже после стартового свистка.

По теме:
Реал Мадрид – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бразильський хавбек, забивший Баварии на КЧМ, решил переехать за поребрик
Стартовые составы на суперматч Реал – Ювентус. Дали ли шанс Лунину?
Ювентус Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Реал - Ювентус погода (дождь, снег, ветер, туман) прерванные матчи
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Футбол | 01 июля 2025, 21:15 1
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб

Валерий Лучкевич близок к подписанию контракта с «Зарей»

Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Бокс | 01 июля 2025, 07:51 1
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»

Дон Чарльз – о первом бое с Усиком

Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 01.07.2025, 20:05
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Футбол | 01.07.2025, 07:10
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Футбол | 01.07.2025, 07:32
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
"Зазначається, що поєдинок може бути ПРИЗУПИНЕНО вже ПІСЛЯ ФІНАЛЬНОГО СВИСТКА."
А що, не планувалося? )
Ответить
+1
Battersea
Ну это не Искандеры. Вот в СССР играли при любой погоде. А тут барышни собрались.
Ответить
0
Boodya
"Зазначається, що поєдинок може бути призупинено вже після фінального свистка."
А це буває якось по-іншому?😂😂
Тільки його не "призупиняють", а "закінчують" після фінального свистка 
 Щось у вас останнім часом дуже багато тупості в новинах...це шок просто..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
30.06.2025, 19:12 2
Теннис
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46
Футбол
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
29.06.2025, 19:37 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем