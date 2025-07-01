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  4. Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера
Италия
01 июля 2025, 21:27 |
1648
1

Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера

Ранее сообщалось, что Егор отказался от возможности перебраться в Неаполь

01 июля 2025, 21:27 |
1648
1
Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Италии «Наполи» снова проявляет интерес к 21-летнему хавбеку «Брентфорда» и сборной Украины Егору Ярмолюку.

Сообщается, что Ярмолюк может стать последним игроком, который усилит среднюю линию «Наполи» нынешним летом, став заменой или подменой для Андре Замбо-Ангиссы.

В то же время сделка не обещает быть простой для «Наполи», так как «Брентфорд» оценивает Ярмолюка минимум в 20 миллионов евро, а сам хавбек недавно подписал с «пчелами» новый контракт.

В ближайшие несколько дней ожидаются контакты между «Наполи» и «Брентфордом», которые помогут дать ответ на вопрос, реальна ли такая сделка этим летом или нет.

В сезоне-2024/25 Ярмолюк провел 31 матч за «Брентфорд» в АПЛ, а ранее в СМИ сообщалось, что Егор отказался рассматривать возможность перехода в «Наполи».

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Егор Ярмолюк Брентфорд Наполи трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
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Boodya
А це "Наполі" з нами в одній кімнаті?
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