Наполи нацелился на Ярмолюка. Названа сумма потенциального трансфера

Чемпион Италии «Наполи» снова проявляет интерес к 21-летнему хавбеку «Брентфорда» и сборной Украины Егору Ярмолюку.

Сообщается, что Ярмолюк может стать последним игроком, который усилит среднюю линию «Наполи» нынешним летом, став заменой или подменой для Андре Замбо-Ангиссы.

В то же время сделка не обещает быть простой для «Наполи», так как «Брентфорд» оценивает Ярмолюка минимум в 20 миллионов евро, а сам хавбек недавно подписал с «пчелами» новый контракт.

В ближайшие несколько дней ожидаются контакты между «Наполи» и «Брентфордом», которые помогут дать ответ на вопрос, реальна ли такая сделка этим летом или нет.

В сезоне-2024/25 Ярмолюк провел 31 матч за «Брентфорд» в АПЛ, а ранее в СМИ сообщалось, что Егор отказался рассматривать возможность перехода в «Наполи».