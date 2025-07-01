Матч Ястремской и Гауфф перенесен с центрального корта. Когда начнется?
Даяна и Коко проведут поединок на корте №1 после встречи Дрейпера и Баэса
1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления начнет выступления на Уимблдоне-2025.
В первом раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф. Изначально встреча должна была стартовать последним запуском на центральном корте после встречи Новака Джоковича и Александра Мюллера ориентировочно в 20:00 по Киеву. Однако серб и француз только сейчас начнут противостояния.
Организаторы приняли решение перенести матч Ястремской и Гауфф на корт №1, дабы избежать переноса на следующий день, поскольку если поединок затянется до 23:00 (по местному времени), то дальше продолжать играть будет нельзя.
Даяна и Коко начнут ориентировочно в 21:30 по Киеву. Предыдущий матч на этом корте между Джеком Дрейпером и Себастьном Баэсом завершился досрочно – при счете 6:2, 6:2, 2:1 в пользу Джека Себастьян снялся.
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