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  4. Матч Ястремской и Гауфф перенесен с центрального корта. Когда начнется?
Уимблдон
01 июля 2025, 21:20 |
1190
0

Матч Ястремской и Гауфф перенесен с центрального корта. Когда начнется?

Даяна и Коко проведут поединок на корте №1 после встречи Дрейпера и Баэса

01 июля 2025, 21:20 |
1190
0
Матч Ястремской и Гауфф перенесен с центрального корта. Когда начнется?
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления начнет выступления на Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф. Изначально встреча должна была стартовать последним запуском на центральном корте после встречи Новака Джоковича и Александра Мюллера ориентировочно в 20:00 по Киеву. Однако серб и француз только сейчас начнут противостояния.

Организаторы приняли решение перенести матч Ястремской и Гауфф на корт №1, дабы избежать переноса на следующий день, поскольку если поединок затянется до 23:00 (по местному времени), то дальше продолжать играть будет нельзя.

Даяна и Коко начнут ориентировочно в 21:30 по Киеву. Предыдущий матч на этом корте между Джеком Дрейпером и Себастьном Баэсом завершился досрочно – при счете 6:2, 6:2, 2:1 в пользу Джека Себастьян снялся.

Sport.ua проведет видеотрансляция матча Ястремская – Гауфф.

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Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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