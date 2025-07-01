Матч Ястремской и Гауфф перенесен с центрального корта. Когда начнется?

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления начнет выступления на Уимблдоне-2025.

В первом раунде украинка сыграет против второй ракетки мира Коко Гауфф. Изначально встреча должна была стартовать последним запуском на центральном корте после встречи Новака Джоковича и Александра Мюллера ориентировочно в 20:00 по Киеву. Однако серб и француз только сейчас начнут противостояния.

Организаторы приняли решение перенести матч Ястремской и Гауфф на корт №1, дабы избежать переноса на следующий день, поскольку если поединок затянется до 23:00 (по местному времени), то дальше продолжать играть будет нельзя.

Даяна и Коко начнут ориентировочно в 21:30 по Киеву. Предыдущий матч на этом корте между Джеком Дрейпером и Себастьном Баэсом завершился досрочно – при счете 6:2, 6:2, 2:1 в пользу Джека Себастьян снялся.

Sport.ua проведет видеотрансляция матча Ястремская – Гауфф.