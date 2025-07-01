ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, за которым охотилось Динамо, выбрал себе новый клуб
Име Окон стал игроком «Ганновера»
21-летний южноафриканский центральный защитник Име Окон определился с будущим.
Южноафриканец подписал официальный контракт с клубом «Ганновер», который в прошлом сезоне финишировал на девятой позиции в немецкой Второй Бундеслиге.
У Окона закончился контракт с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед» – он переехал в Германию на правах свободного агента.
Долгое время им интересовалось «Динамо» и вело переговоры, но футболист явно выбрал другой путь.
Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте.
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