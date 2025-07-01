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Германия
01 июля 2025, 20:48 | Обновлено 01 июля 2025, 21:25
1582
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, за которым охотилось Динамо, выбрал себе новый клуб

Име Окон стал игроком «Ганновера»

01 июля 2025, 20:48 | Обновлено 01 июля 2025, 21:25
1582
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, за которым охотилось Динамо, выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Име Окон

21-летний южноафриканский центральный защитник Име Окон определился с будущим.

Южноафриканец подписал официальный контракт с клубом «Ганновер», который в прошлом сезоне финишировал на девятой позиции в немецкой Второй Бундеслиге.

У Окона закончился контракт с южноафриканским клубом «Суперспорт Юнайтед» – он переехал в Германию на правах свободного агента.

Долгое время им интересовалось «Динамо» и вело переговоры, но футболист явно выбрал другой путь.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» вернется в Киев, чтобы бороться за место в старте.

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Име Окон Ганновер чемпионат Германии по футболу Динамо Киев трансферы трансферы Бундеслиги Вторая Бундеслига Суперспорт Юнайтед свободный агент трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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