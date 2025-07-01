Украинский форвард выбрал экзотическую страну для продолжения карьеры

Украинский нападающий Максим Прядун официально присоединился к камбоджийскому клубу «Пномпень Краун».

Последним клубом Прядуна был мальтийский «Слима Уондерерс», за который он провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

В «Пномпень» Максим перешел в статусе свободного агента. До выступлений на Мальте 28-летний форвард защищал цвета украинского клуба ЛНЗ.

В прошлом сезоне «Пномпень Краун» занял второе место в чемпионате Камбоджи, отстав на 4 очка от победителя – клуба «Свай Риенг».

В клубе рассчитывают, что украинский новичок поможет существенно усилить команду в новом сезоне.

Камбоджийский клуб возглавляет 39-летний украинский специалист Олег Старинский.