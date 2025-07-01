Костюк пояснила, почему проиграла 171-й ракетке мира на старте Уимблдона

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала поражение Веронике Эрьявец в первом раунде Уимблдона-2025:

«Сегодня мне было очень сложно физически, я еще в пятницу сильно заболела. Были моменты, во время матча, когда я возможно немного спешила. Но честно говоря, начиная с первого турнира на траве я играла просто ужасно. Я пыталась сделать все, что могла и на тренировках и в матчах, чтобы хоть как-то почувствовать мяч и понять как попадать в корт, но за все три игры, что я сыграла на траве...Я не знаю, что случилось в этом году, я конечно в целом не очень люблю траву, но в этом году, я играла просто ужасно.

Я правда надеялась, что на Уимблдоне у меня что-то получится. Третий раз подряд у меня соперница из квалификации и я была уверена, что это будет мне на руку, но не получилось.

Пару играть планирую, несмотря на самочувствие. Я знаю, что Габи [Русе] тожа заболела, и мы обе не очень хорошо себя чувствуем, но мы планируем сыграть. Последние несколько турниров у нас не получалось выступить вместе и я хочу выйти на корт и попробовать сыграть раз мы уже здесь.

Что после Уимблдона? Я планирую начать в Вашингтоне, дальше сыграю Монреаль, Цинциннати и перед US Open, как всегда сделаю неделю паузы, чтобы постараться лучше подготовиться к мейджору».

1 июля украинка уступила Эрьявец со счетом 6:3, 3:6, 4:6. В парном разряде Костюк и Елена-Габриэла Русе в первом круге выйдут на корт против тандема Анастасия Севастова / Янина Викмайер.