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  4. Владислав ШАПОВАЛ: «Сделаю все возможное, чтобы помочь команде»
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 19:17 |
44
0

Владислав ШАПОВАЛ: «Сделаю все возможное, чтобы помочь команде»

Новичок «Кудровки» рассказал о переходе в клуб

01 июля 2025, 19:17 |
44
0
Владислав ШАПОВАЛ: «Сделаю все возможное, чтобы помочь команде»
ФК Кудровка. Владислав Шаповал

«Кудровка» готовиться к дебютному сезону в УПЛ. Первым новичком клуба стал защитник Владислав Шаповал. Футболист рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал «Кудровку».

– Влад, приветствуем в «Кудровке»! Как твое настроение и мотивация?

– Большое спасибо, настроение хорошее, мотивация есть, будем работать для решения поставленных задач.

– Что скажешь о коллективе?

– Коллектив хороший, хорошо приняли. Многих знаю, с некоторыми ребятами играл в других командах, поэтому на адаптацию времени много не нужно.

– Ты сам из Чернигова. Является ли для тебя приход в «Кудровку» по-домашнему теплым? Или этот фактор не влияет на тебя?

– Мне приятно выступать за команду из родного города, и это добавляет еще больше мотивации. Надеюсь, в ближайшем будущем команда будет проводить домашние матчи в Черниговской области и радовать своих болельщиков.

– Как и почему выбрал продолжение карьеры в «Кудровке»?

– Главным фактором выбора стала высокая заинтересованность клуба во мне со стороны руководства и главного тренера. С возрастом начал понимать, что когда именно тренер хочет видеть тебя в команде, то это большой плюс.

– Понимаешь, что ты в клубе будешь опытным помощником и на тебя рассчитывают как на человека с большим опытом игры в УПЛ?

– Конечно, понимаю и сделаю все от себя возможное, чтобы помочь команде в первом для нее сезоне УПЛ.

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Владислав Шаповал чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка трансферы трансферы УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Кудровка
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