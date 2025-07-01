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  4. Родион ПЛАКСА: «У нас хорошие тренеры, которые все четко планируют»
Украина. Первая лига
01 июля 2025, 18:01 |
163
0

Родион ПЛАКСА: «У нас хорошие тренеры, которые все четко планируют»

Полузащитник «Буковины» рассказал о тренировках команды на предсезонных сборах

01 июля 2025, 18:01 |
163
0
Родион ПЛАКСА: «У нас хорошие тренеры, которые все четко планируют»
ФК Буковина. Родион Плакса

«Буковина» начала второй этап подготовки к сезону в Первой лиге. Сборы команда проводит на Закарпатье. Игроки проводят тренировки и тесты. Полузащитник «Буковины» Родион Плакса рассказал о тренировочном процессе.

– Сегодня вы провели тестирование «йо-йо» на выносливость, в котором ты показал лучший результат. Как это прокомментируешь?

– Нужно было пробежать – пробежал, ничего особенного в этом нет (улыбается).

– Благодаря чему удалось именно так себя показать в этом тесте?

– Наверное, за счет хорошей выносливости, потому что тест «йо-йо» – это прежде всего о выносливости.

– В предыдущих командах ты также был одним из лучших в этом компоненте?

– Был где-то в двойке-тройке среди лучших.

– Что самое трудное в этом тесте: именно физический аспект или психологическая готовность выдержать дистанцию до конца?

– Я думаю, больше психологически тяжелее, потому что когда ты бежишь, а темп постепенно растет и ты уже не можешь бежать – здесь большую роль играет психология, потому что нужно это выдержать.

– Можно ли сказать, что тест «йо-йо» – это самое тяжелое, что может быть на сборах?

– Нет, не самое тяжелое, есть еще тяжелее. Но могу сказать, что «йо-йо» – все равно один из самых тяжелых тестов.

– Сегодня состоялась уже вторая тренировка на закарпатском сборе. Как в целом чувствуешь себя на этом этапе подготовки?

– Хорошее настроение, хорошие тренировки, хорошее у нас восстановление после тренировок, поэтому все хорошо.

– Со стороны кажется, что футболисты получают большие нагрузки на этом этапе подготовки к сезону. Как это ощущается изнутри?

– Где-то немного тяжело, но у нас хорошие тренеры, которые все четко планируют, поэтому физически все готовы. Я считаю, что к концу сбора мы станем еще лучше физически.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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