Олег КОЖУШКО: «С каждой тренировкой у нас все получается лучше и лучше»

«Буковина» второй этап подготовки к сезону проведет на Закарпатье. О адаптации к требованиям нового главного тренера рассказал вингер «Буковины» Олег Кожушко.

– Олег, как прошла первая тренировка на закарпатском сборе?

– Дебютная тренировка на Закарпатье прошла хорошо. Было немного времени, чтобы восстановиться после дороги из Черновцов в Поляну, поэтому мы отдохнули и в хорошем настроении потренировались. Все хорошо.

– Насколько уже футболисты прониклись тренерскими идеями Сергея Шищенко? Понимаете ли уже его требования?

– Понемногу знакомимся с требованиями нового тренерского штаба. И с каждой тренировкой у нас все получается лучше и лучше. В целом нам все нравится в тренировочном процессе. Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее иметь возможность демонстрировать на поле то, что хочет видеть тренерский штаб.

– Что можешь сказать о нагрузках? Насколько они были тяжелыми на первом этапе подготовки в Черновцах и уже непосредственно здесь, на Закарпатье?

– Не сказал бы, что нагрузки были очень большие, но и не могу сказать, что на сборах легко. Так и должно быть, ведь это сборы. Поэтому все терпеливо работают, самоотверженно тренируются. Мы все понимаем, для чего это нужно. Уже скоро будем больше работать с мячами.

– Какие задачи ставишь лично перед собой на закарпатском этапе подготовки?

– Когда сборы только начинаются, то прежде всего необходимо хорошо подготовиться физически, должен быть акцент именно на физической подготовке. А уже потом должны быть какие-то наработки, чтобы лучше понимать новый стиль футбола, который мы будем демонстрировать.

– Есть ли большие изменения в тренировочном процессе, если сравнивать с весенней частью прошлого сезона?

– Да, на мой взгляд, изменения довольно существенные. Главное, что футболистам все нравится в тренировочном процессе, мы добросовестно стараемся выполнять то, что нам предлагает тренерский штаб. Работаем дальше!