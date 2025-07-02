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Уимблдон
02 июля 2025, 10:20 |
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В первом раунде Уимблдона вылетели чемпионки четырех травяных турниров

Майя Джойнт, Татьяна Мария, Джессика Пегула и Маккартни Кесслер покинули мейджор

02 июля 2025, 10:20 |
355
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В первом раунде Уимблдона вылетели чемпионки четырех травяных турниров
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

1 июля завершились матчи первого раунда в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира 2025.

По итогам стартовых поединков мейджора сразу четыре чемпионки травяных турниров в 2025 году покинули соревнований.

  • Маккартни Кесслер (США, WTA 30) – победительница WTA 250 в Ноттингеме – в двух сетах уступила Маркете Вондроушовой (Чехия, WTA 73).
  • Джессика Пегула (США, WTA 3) – победительница WTA 500 в Бад-Хомбурге – в двух сетах проиграла Элизабетте Коччаретто (Италия, WTA 116).
  • Татьяна Мария (Германия, WTA 45) – победительница WTA 500 в Лондоне – в трех партиях уступила Кэти Волынец (США, WTA 98).
  • Майя Джойнт (Австралия, WTA 41) – победительница WTA 250 в Истборне – в двух партиях уступила Людмиле Самсоновой (WTA 19).

Перед Уимблдоном также состоялось еще два травяных турнирах: WTA 250 в Хертогенбосе и WTA 500 в Берлине. В Нидерландах трофей выиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 23), а в Германии чемпионкой стала Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 73).

И Мертенс, и Вондроушова свои первые матчи выиграли. Элизе прошла Линду Фругвиртову и далее встретится с Энн Ли, а Маркета, как упоминалось выше, одолела Кесслер.

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Маккартни Кесслер Джессика Пегула Майя Джойнт Татьяна Мария Элизе Мертенс Маркета Вондроушова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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