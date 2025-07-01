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Франция
01 июля 2025, 15:32 | Обновлено 01 июля 2025, 15:46
771
1

ОФИЦИАЛЬНО. Его считали вторым Месси. Вингер Барсы перешел в Монако

Ансу Фати будет выступать за французский клуб на правах аренды

01 июля 2025, 15:32 | Обновлено 01 июля 2025, 15:46
771
1
ОФИЦИАЛЬНО. Его считали вторым Месси. Вингер Барсы перешел в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Французский клуб «Монако» официально арендовал 22-летнего вингера «Барселоны» Ансу Фати.

На официальном сайте клуба указано, что срок действия аренды испанца продлится до конца сезона 2025/26. В новом коллективе Ансу будет выступать под 31-м номером.

В сезоне 2024/25 Фати провел лишь 298 минут на поле в составе «Барселоны», приняв участие в 11-ти поединках.

Ансу считался одним из главных талантов «Барселоны». После ухода Лионеля Месси именно Фати получил легендарный 10-й номер. Однако травмы помешали игроку раскрыть потенциал, поэтому вингер стал обычный запасным игроком в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что ПСЖ принял важное решение в отношении украинца Ильи Забарного.

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Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ансу Фати трансферы трансферы Лиги 1 Барселона
Андрей Витренко Источник: ФК Монако
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Mark4854590
Вже стільки нових Мессі, Роналду, тощо, грають у посередніх клубах...
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