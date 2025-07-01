ОФИЦИАЛЬНО. Его считали вторым Месси. Вингер Барсы перешел в Монако
Ансу Фати будет выступать за французский клуб на правах аренды
Французский клуб «Монако» официально арендовал 22-летнего вингера «Барселоны» Ансу Фати.
На официальном сайте клуба указано, что срок действия аренды испанца продлится до конца сезона 2025/26. В новом коллективе Ансу будет выступать под 31-м номером.
В сезоне 2024/25 Фати провел лишь 298 минут на поле в составе «Барселоны», приняв участие в 11-ти поединках.
Ансу считался одним из главных талантов «Барселоны». После ухода Лионеля Месси именно Фати получил легендарный 10-й номер. Однако травмы помешали игроку раскрыть потенциал, поэтому вингер стал обычный запасным игроком в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что ПСЖ принял важное решение в отношении украинца Ильи Забарного.
De 𝑩𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒐𝒏𝒆 à 𝑴𝒐𝒏𝒂𝒄𝒐 🪂— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 1, 2025
Ansu Fati est Monégasque ❤️🤍 pic.twitter.com/gRtGJM12bk
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