ПСЖ принял важное решение по Забарному. Все может произойти очень быстро

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может уже в ближайшие дни покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», который активно пытается завершить сделку. Клубы приблизились к договоренности, но переговоры до сих пор продолжаются – французы дают 65 миллионов евро, британцы хотят 70 + бонусы.

Руководство парижан поставило для себя цель – закрыть трансфер украинца до 3 июля 2025 года, чтобы тот сыграл на клубном чемпионате мира, где парижане вышли в финал.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».