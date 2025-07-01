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  4. ПСЖ принял важное решение по Забарному. Все может произойти очень быстро
Англия
01 июля 2025, 06:17 |
1417
0

ПСЖ принял важное решение по Забарному. Все может произойти очень быстро

Парижане настроены оформить трансфер Ильи уже до 3 июля

01 июля 2025, 06:17 |
1417
0
ПСЖ принял важное решение по Забарному. Все может произойти очень быстро
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может уже в ближайшие дни покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», который активно пытается завершить сделку. Клубы приблизились к договоренности, но переговоры до сих пор продолжаются – французы дают 65 миллионов евро, британцы хотят 70 + бонусы.

Руководство парижан поставило для себя цель – закрыть трансфер украинца до 3 июля 2025 года, чтобы тот сыграл на клубном чемпионате мира, где парижане вышли в финал.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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