Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Классико между Динамо и Шахтером состоится за 4 тура до конца сезона
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 15:14 | Обновлено 01 июля 2025, 15:53
1180
2

Классико между Динамо и Шахтером состоится за 4 тура до конца сезона

Центральные матчи чемпионата состоятся 1 ноября 2025 года и 2 мая 2026 года

01 июля 2025, 15:14 | Обновлено 01 июля 2025, 15:53
1180
2
Классико между Динамо и Шахтером состоится за 4 тура до конца сезона
ФК Динамо

Украинская Премьер-лига обнародовала календарь матчей сезона 2025/26.

В нем уже определены даты проведения двух главных поединков чемпионата – украинского Классико между Динамо и Шахтером.

Первое противостояние двух грандов состоится в 11-м туре, дата – 1 ноября 2025 года. Динамо примет Шахтер в Киеве.

Ответная встреча запланирована на 26-й тур – 2 мая 2026 года. В этот раз Шахтер будет хозяином поля. Этот матч за 4 тура до финиша может стать ключевым в борьбе за чемпионство.

Сезон стартует 2 августа 2025 года, а завершится 30-м туром 29 мая 2026 года. Всего в чемпионате примут участие 16 клубов.

Украинское Классико

11-й тур. 01.11.2025

  • Шахтер Донецк – Динамо Киев

26-й тур. 02.05.2026

  • Динамо Киев – Шахтер Донецк
По теме:
Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим
ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк даты и время матчей Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Шахтер - Динамо Киев календарь
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационна проиграла на старте Уимблдона
Теннис | 01 июля 2025, 15:16 41
Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационна проиграла на старте Уимблдона
Аномальная жара и кашель. Костюк сенсационна проиграла на старте Уимблдона

Марта потерпела поражение от Вероники Эрьявец в первом раунде травяного мейджора

Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01 июля 2025, 08:18 2
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа

Реванш состоится на Уэмбли 19 июля

ВИДЕО. Первые эмоции Гвардиолы после безумного матча с Аль-Хилялем на КЧМ
Футбол | 01.07.2025, 15:34
ВИДЕО. Первые эмоции Гвардиолы после безумного матча с Аль-Хилялем на КЧМ
ВИДЕО. Первые эмоции Гвардиолы после безумного матча с Аль-Хилялем на КЧМ
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 19:12
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Бокс | 01.07.2025, 07:51
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
2-0
0-2
Ответить
+1
Falko
Три поспіль новини. Перша - про календар чемпіонату, з якого кожен, хто вміє читати, може дізнатися, зокрема, коли грають Динамо і Шахтар. Але за нею - ще одна про те, коли ж саме грають Динамо і Шахтар. І це не все. Вивалюється третя, яка повторює другу і навіть посилається на той самий ресурс (щоправда, слід віддати належне Андрію Вітренку, який, на відміну від Миколи Степанова, дав прямий лінк на календар, а не на головну сайту УПЛ, на якій календаря нема, шукайте самі).
Якщо на Sport.ua вважають, що читачі не вміють читати, то навіщо викладають тексти, які треба читати?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
01.07.2025, 09:00
Война
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
01.07.2025, 07:10 2
Футбол
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
29.06.2025, 19:23 18
Бокс
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
29.06.2025, 19:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем