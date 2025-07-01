Классико между Динамо и Шахтером состоится за 4 тура до конца сезона

Украинская Премьер-лига обнародовала календарь матчей сезона 2025/26.

В нем уже определены даты проведения двух главных поединков чемпионата – украинского Классико между Динамо и Шахтером.

Первое противостояние двух грандов состоится в 11-м туре, дата – 1 ноября 2025 года. Динамо примет Шахтер в Киеве.

Ответная встреча запланирована на 26-й тур – 2 мая 2026 года. В этот раз Шахтер будет хозяином поля. Этот матч за 4 тура до финиша может стать ключевым в борьбе за чемпионство.

Сезон стартует 2 августа 2025 года, а завершится 30-м туром 29 мая 2026 года. Всего в чемпионате примут участие 16 клубов.

Украинское Классико

11-й тур. 01.11.2025

Шахтер Донецк – Динамо Киев

26-й тур. 02.05.2026