Классико между Динамо и Шахтером состоится за 4 тура до конца сезона
Центральные матчи чемпионата состоятся 1 ноября 2025 года и 2 мая 2026 года
Украинская Премьер-лига обнародовала календарь матчей сезона 2025/26.
В нем уже определены даты проведения двух главных поединков чемпионата – украинского Классико между Динамо и Шахтером.
Первое противостояние двух грандов состоится в 11-м туре, дата – 1 ноября 2025 года. Динамо примет Шахтер в Киеве.
Ответная встреча запланирована на 26-й тур – 2 мая 2026 года. В этот раз Шахтер будет хозяином поля. Этот матч за 4 тура до финиша может стать ключевым в борьбе за чемпионство.
Сезон стартует 2 августа 2025 года, а завершится 30-м туром 29 мая 2026 года. Всего в чемпионате примут участие 16 клубов.
Украинское Классико
11-й тур. 01.11.2025
- Шахтер Донецк – Динамо Киев
26-й тур. 02.05.2026
- Динамо Киев – Шахтер Донецк
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