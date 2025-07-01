Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полный календарь УПЛ. Сезон стартует 2 августа, в 2025 году будет 16 туров
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 14:53 | Обновлено 01 июля 2025, 15:49
1004
1

Полный календарь УПЛ. Сезон стартует 2 августа, в 2025 году будет 16 туров

Заключительный 30-й тур запланирован на 29 мая 2026 года

01 июля 2025, 14:53 | Обновлено 01 июля 2025, 15:49
1004
1
Полный календарь УПЛ. Сезон стартует 2 августа, в 2025 году будет 16 туров
УПЛ

1 июля состоялось формирование календаря матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

Календарь составлен с помощью электронной системы УПЛ. Базовая дата 1-го тура – 2 августа.

В 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го тура – 13 декабря).

Календарная часть 2026 года начнется с 17-го тура (базовая дата – 21 февраля).

Заключительный, 30-й тур должен пройти 29 мая 2026 года.

Украинская Премьер-лига 2025/26

Состав клубов-участников

  • Верес Ровно
  • Динамо Киев
  • Эпицентр Каменец-Подольский
  • Заря Луганск
  • Карпаты Львов
  • Колос Ковалевка
  • Кривбасс Кривой Рог
  • Кудровка
  • ЛНЗ Черкассы
  • Металлист 1925 Харьков
  • Оболонь Киев
  • Александрия
  • Полесье Житомир
  • Полтава
  • Рух Львов
  • Шахтер Донецк

1-й тур. 02.08.2025

  • Рух – Полтава
  • Карпаты – Полесье
  • Металлист 1925 – Оболонь
  • Верес – Динамо
  • Заря – ЛНЗ
  • Кудровка – Александрия
  • Колос – Кривбасс
  • Эпицентр – Шахтер

2-й тур. 09.08.2025

  • Полесье – Колос
  • Кривбасс – Металлист 1925
  • Рух – Динамо
  • Заря – Кудровка
  • Оболонь – Александрия
  • Полтава – Верес
  • Карпаты – Шахтер
  • ЛНЗ – Эпицентр

3-й тур. 16.08.2025

  • Александрия – Металлист 1925
  • Эпицентр – Динамо
  • Заря – Кривбасс
  • Рух – Оболонь
  • Кудровка – Полтава
  • Колос – Карпаты
  • Верес – Шахтер
  • Полесье – ЛНЗ

4-й тур. 30.08.2025

  • Динамо – Полесье
  • Полтава – Заря
  • Кривбасс – Оболонь
  • Кудровка – Карпаты
  • Шахтер – Александрия
  • ЛНЗ – Верес
  • Колос – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Рух

5-й тур. 13.09.2025

  • Заря – Колос
  • Оболонь – Динамо
  • Верес – Кудровка
  • Кривбасс – Полесье
  • Карпаты – Полтава
  • Александрия – ЛНЗ
  • Рух – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Шахтер

6-й тур. 20.09.2025

  • Оболонь – Карпаты
  • Полесье – Кудровка
  • Эпицентр – Кривбасс
  • Полтава – Металлист 1925
  • Динамо – Александрия
  • Колос – Верес
  • ЛНЗ – Рух
  • Шахтер – Заря

7-й тур. 27.09.2025

  • Кудровка – Эпицентр
  • ЛНЗ – Кривбасс
  • Александрия – Полтава
  • Карпаты – Динамо
  • Верес – Полесье
  • Металлист 1925 – Колос
  • Рух – Шахтер
  • Заря – Оболонь

8-й тур. 04.10.2025

  • Кривбасс – Кудровка
  • Полесье – Полтава
  • Александрия – Карпаты
  • Оболонь – Верес
  • Колос – Рух
  • Шахтер – ЛНЗ
  • Эпицентр – Заря
  • Динамо – Металлист 1925

9-й тур. 18.10.2025

  • Полтава – Оболонь
  • Верес – Александрия
  • Карпаты – Эпицентр
  • ЛНЗ – Колос
  • Полесье – Шахтер
  • Рух – Кривбасс
  • Кудровка – Металлист 1925
  • Заря – Динамо

10-й тур. 25.10.2025

  • Александрия – Эпицентр
  • Карпаты – Рух
  • Верес – Заря
  • Полтава – Колос
  • Металлист 1925 – ЛНЗ
  • Шахтер – Кудровка
  • Оболонь – Полесье
  • Динамо – Кривбасс

11-й тур. 01.11.2025

  • ЛНЗ – Карпаты
  • Эпицентр – Верес
  • Колос – Александрия
  • Шахтер – Динамо
  • Заря – Рух
  • Полесье – Металлист 1925
  • Кудровка – Оболонь
  • Кривбасс – Полтава

12-й тур. 08.11.2025

  • Верес – Рух
  • Кудровка – Колос
  • Динамо – ЛНЗ
  • Эпицентр – Оболонь
  • Шахтер – Полтава
  • Александрия – Полесье
  • Металлист 1925 – Заря
  • Карпаты – Кривбасс

13-й тур. 22.11.2025

  • Колос – Динамо
  • Полтава – ЛНЗ
  • Полесье – Эпицентр
  • Оболонь – Шахтер
  • Рух – Кудровка
  • Карпаты – Металлист 1925
  • Заря – Александрия
  • Кривбасс – Верес

14-й тур. 29.11.2025

  • ЛНЗ – Кудровка
  • Эпицентр – Металлист 1925
  • Шахтер – Кривбасс
  • Александрия – Рух
  • Полесье – Заря
  • Динамо – Полтава
  • Оболонь – Колос
  • Верес – Карпаты

15-й тур. 06.12.2025

  • Полтава – Эпицентр
  • Колос – Шахтер
  • Рух – Полесье
  • Металлист 1925 – Верес
  • Кудровка – Динамо
  • Заря – Карпаты
  • ЛНЗ – Оболонь
  • Кривбасс – Александрия

16-й тур. 13.12.2025

  • Шахтер – Эпицентр
  • Полтава – Рух
  • Полесье – Карпаты
  • Оболонь – Металлист 1925
  • Динамо – Верес
  • ЛНЗ – Заря
  • Александрия – Кудровка
  • Кривбасс – Колос

17-й тур. 21.02.2026

  • Динамо – Рух
  • Колос – Полесье
  • Металлист 1925 – Кривбасс
  • Кудровка – Заря
  • Александрия – Оболонь
  • Верес – Полтава
  • Шахтер – Карпаты
  • Эпицентр – ЛНЗ

18-й тур. 28.02.2026

  • ЛНЗ – Полесье
  • Металлист 1925 – Александрия
  • Динамо – Эпицентр
  • Кривбасс – Заря
  • Оболонь – Рух
  • Полтава – Кудровка
  • Карпаты – Колос
  • Шахтер – Верес

19-й тур. 07.03.2026

  • Рух – Металлист 1925
  • Полесье – Динамо
  • Заря – Полтава
  • Оболонь – Кривбасс
  • Карпаты – Кудровка
  • Александрия – Шахтер
  • Верес – ЛНЗ
  • Эпицентр – Колос

20-й тур. 14.03.2026

  • Динамо – Оболонь
  • Колос – Заря
  • Кудровка – Верес
  • Полесье – Кривбасс
  • Полтава – Карпаты
  • ЛНЗ – Александрия
  • Эпицентр – Рух
  • Шахтер – Металлист 1925

21-й тур. 21.03.2026

  • Заря – Шахтер
  • Карпаты – Оболонь
  • Кудровка – Полесье
  • Кривбасс – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Полтава
  • Александрия – Динамо
  • Верес – Колос
  • Рух – ЛНЗ

22-й тур. 04.04.2026

  • Оболонь – Заря
  • Эпицентр – Кудровка
  • Кривбасс – ЛНЗ
  • Полтава – Александрия
  • Динамо – Карпаты
  • Полесье – Верес
  • Колос – Металлист 1925
  • Шахтер – Рух

23-й тур. 11.04.2026

  • Кудровка – Кривбасс
  • Полтава – Полесье
  • Карпаты – Александрия
  • Верес – Оболонь
  • Рух – Колос
  • ЛНЗ – Шахтер
  • Заря – Эпицентр
  • Металлист 1925 – Динамо

24-й тур. 18.04.2026

  • Кривбасс – Рух
  • Оболонь – Полтава
  • Александрия – Верес
  • Эпицентр – Карпаты
  • Колос – ЛНЗ
  • Шахтер – Полесье
  • Металлист 1925 – Кудровка
  • Динамо – Заря

25-й тур. 25.04.2026

  • Колос – Полтава
  • Эпицентр – Александрия
  • Рух – Карпаты
  • Заря – Верес
  • ЛНЗ – Металлист 1925
  • Кудровка – Шахтер
  • Полесье – Оболонь
  • Кривбасс – Динамо

26-й тур. 02.05.2026

  • Александрия – Колос
  • Карпаты – ЛНЗ
  • Верес – Эпицентр
  • Динамо – Шахтер
  • Рух – Заря
  • Металлист 1925 – Полесье
  • Оболонь – Кудровка
  • Полтава – Кривбасс

27-й тур. 09.05.2026

  • Кривбасс – Карпаты
  • Рух – Верес
  • Колос – Кудровка
  • ЛНЗ – Динамо
  • Оболонь – Эпицентр
  • Полтава – Шахтер
  • Полесье – Александрия
  • Заря – Металлист 1925

28-й тур. 16.05.2026

  • Верес – Кривбасс
  • Динамо – Колос
  • ЛНЗ – Полтава
  • Эпицентр – Полесье
  • Шахтер – Оболонь
  • Кудровка – Рух
  • Металлист 1925 – Карпаты
  • Александрия – Заря

29-й тур. 23.05.2026

  • Колос – Оболонь
  • Кудровка – ЛНЗ
  • Металлист 1925 – Эпицентр
  • Кривбасс – Шахтер
  • Рух – Александрия
  • Заря – Полесье
  • Полтава – Динамо
  • Карпаты – Верес

30-й тур. 29.05.2026

  • Оболонь – ЛНЗ
  • Эпицентр – Полтава
  • Шахтер – Колос
  • Полесье – Рух
  • Верес – Металлист 1925
  • Динамо – Кудровка
  • Карпаты – Заря
  • Александрия – Кривбасс
По теме:
Шепелев удивил признанием после прекращения сотрудничества с Александрией
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ определился с будущим легионера, которого признали лучшим
ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу календарь статистические расклады выбор редакции расписание Динамо Киев Шахтер Донецк Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск Карпаты Львов Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Кудровка ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Оболонь Киев Александрия Полесье Житомир Полтава Рух Львов даты и время матчей
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Футбол | 01 июля 2025, 09:03 10
Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?
Трансферная стоимость Мудрика может упасть до нуля. Как такое возможно?

Игорь Кривенко дал неутешительный прогноз для вингера сборной Украины

Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Футбол | 01 июля 2025, 15:30 1
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу

В середине июля мы узнаем имя нового триумфатора, а пока вспомним самых успешных прежних…

Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Теннис | 30.06.2025, 16:29
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Бокс | 01.07.2025, 07:51
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Феноменально! Это точно  Gemini поручили составить.  Динамо и Шахтёр все туры  играют параллельно или дома, или в гостях  -  в одной фазе.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я согласен – в сезоне АПЛ будет катастрофа»
30.06.2025, 17:10 5
Футбол
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 09:22
Футбол
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 3
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 10
Теннис
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем