Полный календарь УПЛ. Сезон стартует 2 августа, в 2025 году будет 16 туров
Заключительный 30-й тур запланирован на 29 мая 2026 года
1 июля состоялось формирование календаря матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.
Календарь составлен с помощью электронной системы УПЛ. Базовая дата 1-го тура – 2 августа.
В 2025 году запланировано 16 туров (базовая дата 16-го тура – 13 декабря).
Календарная часть 2026 года начнется с 17-го тура (базовая дата – 21 февраля).
Заключительный, 30-й тур должен пройти 29 мая 2026 года.
Украинская Премьер-лига 2025/26
Состав клубов-участников
- Верес Ровно
- Динамо Киев
- Эпицентр Каменец-Подольский
- Заря Луганск
- Карпаты Львов
- Колос Ковалевка
- Кривбасс Кривой Рог
- Кудровка
- ЛНЗ Черкассы
- Металлист 1925 Харьков
- Оболонь Киев
- Александрия
- Полесье Житомир
- Полтава
- Рух Львов
- Шахтер Донецк
1-й тур. 02.08.2025
- Рух – Полтава
- Карпаты – Полесье
- Металлист 1925 – Оболонь
- Верес – Динамо
- Заря – ЛНЗ
- Кудровка – Александрия
- Колос – Кривбасс
- Эпицентр – Шахтер
2-й тур. 09.08.2025
- Полесье – Колос
- Кривбасс – Металлист 1925
- Рух – Динамо
- Заря – Кудровка
- Оболонь – Александрия
- Полтава – Верес
- Карпаты – Шахтер
- ЛНЗ – Эпицентр
3-й тур. 16.08.2025
- Александрия – Металлист 1925
- Эпицентр – Динамо
- Заря – Кривбасс
- Рух – Оболонь
- Кудровка – Полтава
- Колос – Карпаты
- Верес – Шахтер
- Полесье – ЛНЗ
4-й тур. 30.08.2025
- Динамо – Полесье
- Полтава – Заря
- Кривбасс – Оболонь
- Кудровка – Карпаты
- Шахтер – Александрия
- ЛНЗ – Верес
- Колос – Эпицентр
- Металлист 1925 – Рух
5-й тур. 13.09.2025
- Заря – Колос
- Оболонь – Динамо
- Верес – Кудровка
- Кривбасс – Полесье
- Карпаты – Полтава
- Александрия – ЛНЗ
- Рух – Эпицентр
- Металлист 1925 – Шахтер
6-й тур. 20.09.2025
- Оболонь – Карпаты
- Полесье – Кудровка
- Эпицентр – Кривбасс
- Полтава – Металлист 1925
- Динамо – Александрия
- Колос – Верес
- ЛНЗ – Рух
- Шахтер – Заря
7-й тур. 27.09.2025
- Кудровка – Эпицентр
- ЛНЗ – Кривбасс
- Александрия – Полтава
- Карпаты – Динамо
- Верес – Полесье
- Металлист 1925 – Колос
- Рух – Шахтер
- Заря – Оболонь
8-й тур. 04.10.2025
- Кривбасс – Кудровка
- Полесье – Полтава
- Александрия – Карпаты
- Оболонь – Верес
- Колос – Рух
- Шахтер – ЛНЗ
- Эпицентр – Заря
- Динамо – Металлист 1925
9-й тур. 18.10.2025
- Полтава – Оболонь
- Верес – Александрия
- Карпаты – Эпицентр
- ЛНЗ – Колос
- Полесье – Шахтер
- Рух – Кривбасс
- Кудровка – Металлист 1925
- Заря – Динамо
10-й тур. 25.10.2025
- Александрия – Эпицентр
- Карпаты – Рух
- Верес – Заря
- Полтава – Колос
- Металлист 1925 – ЛНЗ
- Шахтер – Кудровка
- Оболонь – Полесье
- Динамо – Кривбасс
11-й тур. 01.11.2025
- ЛНЗ – Карпаты
- Эпицентр – Верес
- Колос – Александрия
- Шахтер – Динамо
- Заря – Рух
- Полесье – Металлист 1925
- Кудровка – Оболонь
- Кривбасс – Полтава
12-й тур. 08.11.2025
- Верес – Рух
- Кудровка – Колос
- Динамо – ЛНЗ
- Эпицентр – Оболонь
- Шахтер – Полтава
- Александрия – Полесье
- Металлист 1925 – Заря
- Карпаты – Кривбасс
13-й тур. 22.11.2025
- Колос – Динамо
- Полтава – ЛНЗ
- Полесье – Эпицентр
- Оболонь – Шахтер
- Рух – Кудровка
- Карпаты – Металлист 1925
- Заря – Александрия
- Кривбасс – Верес
14-й тур. 29.11.2025
- ЛНЗ – Кудровка
- Эпицентр – Металлист 1925
- Шахтер – Кривбасс
- Александрия – Рух
- Полесье – Заря
- Динамо – Полтава
- Оболонь – Колос
- Верес – Карпаты
15-й тур. 06.12.2025
- Полтава – Эпицентр
- Колос – Шахтер
- Рух – Полесье
- Металлист 1925 – Верес
- Кудровка – Динамо
- Заря – Карпаты
- ЛНЗ – Оболонь
- Кривбасс – Александрия
16-й тур. 13.12.2025
- Шахтер – Эпицентр
- Полтава – Рух
- Полесье – Карпаты
- Оболонь – Металлист 1925
- Динамо – Верес
- ЛНЗ – Заря
- Александрия – Кудровка
- Кривбасс – Колос
17-й тур. 21.02.2026
- Динамо – Рух
- Колос – Полесье
- Металлист 1925 – Кривбасс
- Кудровка – Заря
- Александрия – Оболонь
- Верес – Полтава
- Шахтер – Карпаты
- Эпицентр – ЛНЗ
18-й тур. 28.02.2026
- ЛНЗ – Полесье
- Металлист 1925 – Александрия
- Динамо – Эпицентр
- Кривбасс – Заря
- Оболонь – Рух
- Полтава – Кудровка
- Карпаты – Колос
- Шахтер – Верес
19-й тур. 07.03.2026
- Рух – Металлист 1925
- Полесье – Динамо
- Заря – Полтава
- Оболонь – Кривбасс
- Карпаты – Кудровка
- Александрия – Шахтер
- Верес – ЛНЗ
- Эпицентр – Колос
20-й тур. 14.03.2026
- Динамо – Оболонь
- Колос – Заря
- Кудровка – Верес
- Полесье – Кривбасс
- Полтава – Карпаты
- ЛНЗ – Александрия
- Эпицентр – Рух
- Шахтер – Металлист 1925
21-й тур. 21.03.2026
- Заря – Шахтер
- Карпаты – Оболонь
- Кудровка – Полесье
- Кривбасс – Эпицентр
- Металлист 1925 – Полтава
- Александрия – Динамо
- Верес – Колос
- Рух – ЛНЗ
22-й тур. 04.04.2026
- Оболонь – Заря
- Эпицентр – Кудровка
- Кривбасс – ЛНЗ
- Полтава – Александрия
- Динамо – Карпаты
- Полесье – Верес
- Колос – Металлист 1925
- Шахтер – Рух
23-й тур. 11.04.2026
- Кудровка – Кривбасс
- Полтава – Полесье
- Карпаты – Александрия
- Верес – Оболонь
- Рух – Колос
- ЛНЗ – Шахтер
- Заря – Эпицентр
- Металлист 1925 – Динамо
24-й тур. 18.04.2026
- Кривбасс – Рух
- Оболонь – Полтава
- Александрия – Верес
- Эпицентр – Карпаты
- Колос – ЛНЗ
- Шахтер – Полесье
- Металлист 1925 – Кудровка
- Динамо – Заря
25-й тур. 25.04.2026
- Колос – Полтава
- Эпицентр – Александрия
- Рух – Карпаты
- Заря – Верес
- ЛНЗ – Металлист 1925
- Кудровка – Шахтер
- Полесье – Оболонь
- Кривбасс – Динамо
26-й тур. 02.05.2026
- Александрия – Колос
- Карпаты – ЛНЗ
- Верес – Эпицентр
- Динамо – Шахтер
- Рух – Заря
- Металлист 1925 – Полесье
- Оболонь – Кудровка
- Полтава – Кривбасс
27-й тур. 09.05.2026
- Кривбасс – Карпаты
- Рух – Верес
- Колос – Кудровка
- ЛНЗ – Динамо
- Оболонь – Эпицентр
- Полтава – Шахтер
- Полесье – Александрия
- Заря – Металлист 1925
28-й тур. 16.05.2026
- Верес – Кривбасс
- Динамо – Колос
- ЛНЗ – Полтава
- Эпицентр – Полесье
- Шахтер – Оболонь
- Кудровка – Рух
- Металлист 1925 – Карпаты
- Александрия – Заря
29-й тур. 23.05.2026
- Колос – Оболонь
- Кудровка – ЛНЗ
- Металлист 1925 – Эпицентр
- Кривбасс – Шахтер
- Рух – Александрия
- Заря – Полесье
- Полтава – Динамо
- Карпаты – Верес
30-й тур. 29.05.2026
- Оболонь – ЛНЗ
- Эпицентр – Полтава
- Шахтер – Колос
- Полесье – Рух
- Верес – Металлист 1925
- Динамо – Кудровка
- Карпаты – Заря
- Александрия – Кривбасс
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