ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока
Виталий Чеботарев, Никита Татарков, Андрей Спиваков и Максим Казаков попрощались с ЮКСА
ЮКСА вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону в Первой лиге. В команде произошли кадровые изменения.
Команду покинули четыре футболиста. Виталий Чеботарев, Никита Татарков, Андрей Спиваков и Максим Казаков прекратили сотрудничество с ЮКСА.
Виталий Чеботарев присоединился к ЮКСА зимой 2025 года. Сыграл за команду четыре матча, два из которых завершил «на ноль».
Никита Татарков тоже стал одним из зимних новичков ЮКСА. В весенней части сезона полузащитник сыграл 4 матча.
Андрей Спиваков пришел в ЮКСА из «Левого Берега». В трех играх отличился одним голом.
Максим Казаков выступал за ЮКСА с лета 2024 года. Сыграл 20 поединков, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в «Эпицентр».
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