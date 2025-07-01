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  4. ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока
Украина. Первая лига
01 июля 2025, 15:41 |
309
0

ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока

Виталий Чеботарев, Никита Татарков, Андрей Спиваков и Максим Казаков попрощались с ЮКСА

01 июля 2025, 15:41 |
309
0
ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока
ФК ЮКСА. Максим Казаков

ЮКСА вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону в Первой лиге. В команде произошли кадровые изменения.

Команду покинули четыре футболиста. Виталий Чеботарев, Никита Татарков, Андрей Спиваков и Максим Казаков прекратили сотрудничество с ЮКСА.

Виталий Чеботарев присоединился к ЮКСА зимой 2025 года. Сыграл за команду четыре матча, два из которых завершил «на ноль».

Никита Татарков тоже стал одним из зимних новичков ЮКСА. В весенней части сезона полузащитник сыграл 4 матча.

Андрей Спиваков пришел в ЮКСА из «Левого Берега». В трех играх отличился одним голом.

Максим Казаков выступал за ЮКСА с лета 2024 года. Сыграл 20 поединков, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в «Эпицентр».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Андрей Спиваков Никита Татарков Максим Казаков Виталий Чеботарев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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