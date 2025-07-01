ОФИЦИАЛЬНО: ФК ЮКСА покинули четыре игрока

ЮКСА вышла из отпуска и начала подготовку к новому сезону в Первой лиге. В команде произошли кадровые изменения.

Команду покинули четыре футболиста. Виталий Чеботарев, Никита Татарков, Андрей Спиваков и Максим Казаков прекратили сотрудничество с ЮКСА.

Виталий Чеботарев присоединился к ЮКСА зимой 2025 года. Сыграл за команду четыре матча, два из которых завершил «на ноль».

Никита Татарков тоже стал одним из зимних новичков ЮКСА. В весенней части сезона полузащитник сыграл 4 матча.

Андрей Спиваков пришел в ЮКСА из «Левого Берега». В трех играх отличился одним голом.

Максим Казаков выступал за ЮКСА с лета 2024 года. Сыграл 20 поединков, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги попрощался с тренером. Он может перейти в «Эпицентр».