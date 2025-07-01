Экс-игрок Динамо: «Луческу всегда меня поддерживал, но знал, что я ухожу»

Украинский полузащитник Денис Антюх вспомнил период сотрудничества с Мирчей Луческу в расположении киевского «Динамо». Футболист поблагодарил румынского специалиста.

– Как у тебя с Луческу сложились отношения?

– У меня с ним были нормальные отношения, мы общались. Все складывалось хорошо. Он всегда меня поддерживал, давал какие-то советы по поводу того, как действовать в разных ситуациях и объяснял футбольные мелочи.

– Как ты ушел из Динамо?

– У меня тогда была травма, а сезон уже начался. Агент рассказал, что есть вариант пойти в Заря и играть. Патрик, возглавлявший команду, хотел видеть меня у себя. Так я очутился в Заре.

– Сделал выбор в пользу игровой практики? У тебя ведь было еще три года контракта с Динамо.

– Ну, не сидеть же мне там. Непонятно, как бы дальше сложилась карьера. Я понимал, что из-за травмы выбыл из обоймы, потому что пропустил сборы и старт сезона. Трудно было бы вернуться, поскольку не было необходимых кондиций.

Заря сама вышла с предложением, был разговор с тренером, повторюсь, поэтому не жалею об этом. Я играл. Положительный период в карьере. Понимал, что можно пойти в Зорю, хорошо себя показать и попасть снова в Динамо или какую-нибудь другую хорошую команду.

– С Луческу был какой-то финальный разговор?

– Ничего особенного. Он знал, что я ухожу. Мы пообщались, и он пожелал мне набрать форму и играть дальше, – сказал Денис.