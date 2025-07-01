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Клубный чемпионат мира
01 июля 2025, 14:24 |
107
0

«Он суперзвезда». Пресс-конференция Ковача перед игрой с Монтерреем

Хорватский специалист дал несколько комментариев перед матчем 1/8 финала КЧМ

01 июля 2025, 14:24 |
107
0
«Он суперзвезда». Пресс-конференция Ковача перед игрой с Монтерреем
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Хорватский коуч дортмундской «Боруссии» Нико Ковач дал пресс-конференцию перед игрой 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Монтерреем»:

– О кадровом составе команды:

– Марсель Забитцер сегодня прошел полную тренировку. Вчера он тренировался меньше, так как мы хотели поберечь его. Карни заболел и не поехал с нами. Ситуация с Джейми хорошо известна, он тоже не будет участвовать в матче. Результаты сканирования руки Юлиана Брандта положительны. Ничего не изменилось, поэтому операция на данный момент не требуется. Он тоже был болен два дня, но теперь полностью здоров.

– Об условиях матча 1/8 финала:

– Мы играем на абсолютно прекрасном стадионе, который был преобразован в крытый. Температура намного ниже, чем была до сих пор. Думаю, мы увидим футбол, гораздо более интенсивный, чем в трех последних матчах. Мы показали, что мы команда, которая любит играть в интенсивный, агрессивный футбол. А когда прохладнее, это гораздо легче. Это намного лучше, чем когда слишком жарко.

–​​​​​​​ О «Монтеррее»:

– Мы ожидаем очень сильную команду, технически очень хорошую и тактически хорошо организованную. Они играли в разных формациях. Это означает, что мы также должны быть готовы реагировать на любые изменения.

–​​​​​​​ О капитане «Монтеррея» Серхио Рамосе:

– Он суперзвезда. Но это касается не только его, а всех игроков, которые так долго продолжают играть. Это говорит об их менталитете. Они победители. Они хотят побеждать на каждой тренировке, они хотят побеждать в каждом матче. Они хотят быть на высшем уровне в каждом пасе на тренировках и в матчах. Вот почему он так хорошо играет и так здоров. Он лидер. А лидер хочет оставаться на высшем уровне как можно дольше.

– О поддержке мексиканских болельщиков:

– Я надеюсь, что стадион будет заполнен до отказа. Мы, футболисты, хотим выступать перед полным стадионом. Это то, что делает этот вид спорта таким особенным. Конечно, для южноамериканцев и центральноамериканцев гораздо ближе приехать в Америку, чем нам из Европы. Атмосфера, которую создают здесь болельщики, уникальна, прекрасна, эмоциональна и интенсивна. Всегда хорошо, когда тебя поддерживают. Я ожидаю, что в Монтеррее будет много мексиканских болельщиков. Ситуация другая, это ясно. Но это не значит, что у нас нет шансов. Мы надеемся максимально использовать свои возможности. В таких ситуациях нужно расти.

Матч между «Боруссией» Дортмунд и «Монтерреем» состоится 2 июня в 04:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» договорился о покупке британского вингера.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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