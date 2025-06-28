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Англия
28 июня 2025, 21:45 | Обновлено 28 июня 2025, 22:16
1128
0

С третьего раза. Челси договорился о покупке британского вингера

Байно-Гиттенс переходит в состав Синих

28 июня 2025, 21:45 | Обновлено 28 июня 2025, 22:16
1128
0
С третьего раза. Челси договорился о покупке британского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

По информации Sky Sports, Челси и Боруссия Дортмунд договорились о переходе вингера Джейми Байно-Гиттенса.

Ранее немецкий клуб отверг два предложения по одному из своих лидеров, однако с третьей попытки Синие все же добились своей цели. Игрок уже сегодня пройдет медосмотр, так как обе команды находятся в США на Клубном чемпионате мира.

Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.

20-летний Байно-Гиттенс в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

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Джейми Байно-Гиттенс Челси Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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