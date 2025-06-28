С третьего раза. Челси договорился о покупке британского вингера

По информации Sky Sports, Челси и Боруссия Дортмунд договорились о переходе вингера Джейми Байно-Гиттенса.

Ранее немецкий клуб отверг два предложения по одному из своих лидеров, однако с третьей попытки Синие все же добились своей цели. Игрок уже сегодня пройдет медосмотр, так как обе команды находятся в США на Клубном чемпионате мира.

Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.

20-летний Байно-Гиттенс в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.