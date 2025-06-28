Англия28 июня 2025, 21:45 | Обновлено 28 июня 2025, 22:16
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С третьего раза. Челси договорился о покупке британского вингера
Байно-Гиттенс переходит в состав Синих
28 июня 2025, 21:45 | Обновлено 28 июня 2025, 22:16
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По информации Sky Sports, Челси и Боруссия Дортмунд договорились о переходе вингера Джейми Байно-Гиттенса.
Ранее немецкий клуб отверг два предложения по одному из своих лидеров, однако с третьей попытки Синие все же добились своей цели. Игрок уже сегодня пройдет медосмотр, так как обе команды находятся в США на Клубном чемпионате мира.
Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.
20-летний Байно-Гиттенс в прошлом сезоне забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
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