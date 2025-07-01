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Италия
01 июля 2025, 13:43 | Обновлено 01 июля 2025, 13:45
554
0

Атлетико хочет подписать ключевого игрока Интера. Он был против Индзаги

Представитель Ла Лиги хочет переманить Давиде Фраттези в свой клуб

01 июля 2025, 13:43 | Обновлено 01 июля 2025, 13:45
554
0
Атлетико хочет подписать ключевого игрока Интера. Он был против Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

Мадридский «Атлетико» начал переговоры с миланским «Интером» по трансферу 25-летнего полузащитника Давиде Фраттези.

Итальянский клуб предложил «матрасникам» сделать обмен Давиде на нападающего Джулиано Симеоне, однако «Атлетико» отказался от этой идеи.

«Интер» пока не принял решение относительно Фраттези, однако клуб пока ведет активное общение с «Атлетико».

За время выступлений в составе «Интера» Давиде сыграл 89 матчей, в которых ему удалось забить 15 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее писалось, что Фраттези выдвинул ультиматум «Интеру» после финала Лиги чемпионов.

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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Давиде Фраттези Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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