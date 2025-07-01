Атлетико хочет подписать ключевого игрока Интера. Он был против Индзаги

Мадридский «Атлетико» начал переговоры с миланским «Интером» по трансферу 25-летнего полузащитника Давиде Фраттези.

Итальянский клуб предложил «матрасникам» сделать обмен Давиде на нападающего Джулиано Симеоне, однако «Атлетико» отказался от этой идеи.

«Интер» пока не принял решение относительно Фраттези, однако клуб пока ведет активное общение с «Атлетико».

За время выступлений в составе «Интера» Давиде сыграл 89 матчей, в которых ему удалось забить 15 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее писалось, что Фраттези выдвинул ультиматум «Интеру» после финала Лиги чемпионов.